Первый бал Сережи Шнурова, пес и поц, берлинский страдалец, простуда и почечуй, Чубайс поет хулительную песнь, скамейки от "Стрелки"

Музыкант Сергей Шнуров во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Поскольку что-то же должно быть неизменным в этом мире бушующем, этим чем-то оказалась ежегодная пресс-конференция В. В. Путина. Если не считать, что он проводил ее не из Москвы, а из Ново-Огарева, а вопросы ему задавали преимущественно из удаления, мало что изменилось. А для смотрящего действо по телевизору или читающего стенограмму – так и вовсе ничего.

Хотя, конечно, без новых лиц не обошлось. Для артиста С. В. Шнурова это было, натурально, как первый бал Наташи Ростовой. Знаменитый артист, но начинающий журналист с трепетом обратился к В. В. Путину с вопросом, "Как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?".

В. В. Путин благожелательно (что твой В. И. Ленин на съезде союзов молодежи), отвечал, что обогатив себя культурными достижениями человечества, вполне возможно обойтись без скверноматерных слов: "Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику". В то же время он поблагодарил С. В. Шнурова за то, что в данном диалоге он сумел сдержать себя: "За это Вам большое спасибо, за сегодняшнюю нашу форму общения".

Тем не менее реакция коллег по артистическому цеху на первый бал Сережи Шнурова оказалась остро-критической. Музыкальный продюсер "Ласкового мая" А. А. Разин заявил: "Помойный пес. Я всегда с ним судился, всегда его презирал как грязную собаку". Единомысленная продюсеру профессор различных отечественных и американских университетов Е. М. Альбац выразилась сходным образом: "Шнуров оказался мелкий потц, место у параши". Учитывая созвучие эпитетов "пес" и "поц", скорее всего Альбац и Разин озвучивали одну и ту же антишнуровскую методичку.

Многие ждали, что В. В. Путин, будучи спрошен мужественными журналистами об афере Навального, потеряет присутствие духа и получится гамлетовская мышеловка – "Оленя ранили стрелой!» Прогноз не вполне оправдался. В. В. Путин спокойно рассказал о коварных подговорах и наказуемых проделках, используемых спецслужбами в своей работе, самого же А. А. Навального назвал "пациентом берлинской клиники".

На пресс-конференции Путина спросили об афере Навального Фото: REUTERS

Слово "пациент" происходит от латинского "patior, passus sum, pati", каковой глагол имеет значения "претерпевать, страдать, мучиться". Таким образом, эпитет "берлинский пациент" имеет значение "берлинский страдалец". Такое именование свидетельствует о глубоком сочувствии В. В. Путина А. А. Навальному.

О страданиях больных на пресс-конференции говорили не только в связи с А. А. Навальным. Житель села Алакуртти (Мурманская обл.) Ю. А. Краснянский сообщид президенту: "В амбулатории у нас сидит один врач общей практики, бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".

Тревожное донесение Ю. А. Краснянского оказалось не вполне точным. Он состарил доктора на 20 лет. Конечно, и 66 лет – не первая молодость, но все же не рамолические 86.

Главное же – он неосновательно предположил, что почечуй и простуда обладают сходными симптомами. Тогда как в одном случае – мучительная попоболь, в другом насморк, кашель и боль в горле. Даже методом самодиагностики, без обращения к врачу легко отличить страдание в горле от страдания в совершенно другой части тела.

Зато исландский журналист Хаукур Хаукссон ("Сокол, сын Сокола", по-русски говоря), с чувством глубокого удовлетворения отметил: "Так что это очень хорошо, и это уникальное событие во всём мире, когда журналисты и граждане спрашивают. Так держать, Владимир Владимирович, и будьте здоровы на все времена!".

Сын Сокола показал россиянам похвальный пример, показав, сколь живы в исландской культуре древние традиции. Его выступление – типический образец поэзии скальдов, сложившейся более тысячи лет назад, и хвалебная песнь ("драпа", "dråpa") исполняемая в честь конунга, прозвучала под ново-огаревскими сводами. На следующую пресс-конференцию надо позвать какого-нибудь былинника речистого, чтобы и он исполнил хвалебную песнь, показав, что тысячелетняя традиция жива не только у исландцев, но и у россиян.

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития А. Б. Чубайс тоже решил выступить в роли скальда, однако избрал другой жанр – не хвалебную песнь, а хулительную ("нида"). На пресс-конференции по итогам международного форума "Сто лет электричества" он похулил все и вся: "Почти все задачи по энергоэффективности сорваны, базовые показатели в этой сфере выглядят ужасно, текущее положение дел можно описать как стратегический провал". А страшным риском климатической политики он назвал "Возможное занижение фундаментальных целевых параметров". Критические высказывания Александра Благословенного – "Все скверно, поля засеяны гадко" – на фоне чубайсовых речей производят впечатление чуть ли не комплиментов.

Причем, возможно, поля в самом деле засеяны гадко. Но Чубайс – не государь император, имеющий право на самые нелицеприятные речи, а спецпредставитель, который обязан держать речи перед иностранными (и не всегда дружественными) партнерами. Дьявольская разница, между прочим.

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития А. Б. Чубайс Фото: Михаил ФРОЛОВ

Постоянного представителя РФ в СБ ООН В. А. Небензю тоже, возможно, не все устраивает в наших внутренних делах. Но его речи в чубайсовой манере с трибуны ООН звучали бы по меньшей мере странно. Равно как и вышний генерал, рассказывающий своим американским коллегам, что российская армия – стадо свиней, не был бы одобрен своим командованием. Надо понимать, что и перед кем говоришь.

Если же требования к должности спецпредставителя и ограничения, налагаемые этой должностью на свободное красноречие, чужды и непонятны, тогда лучше по образцу Г. М. Маленкова отправиться директором электростанции в Усть-Каменогорск, что тот и проделал в 1957 г. На должности директора возможностей для свободного красноречия гораздо больше. См. также пример А. Г. Барабанцева, начальника цеха полимерных покрытий – тот мог невозбранно рассуждать о том, как утратили все полимеры.

При том, что само по себе чувство "Ревность по народному хозяйству снедает меня" вполне похвально. А. Б. Чубайса можно назначить спецпредставителем, т. е. чиновником по особым поручениям, изучающим инновационные чудеса на просторах родины.

Можно начать с райцентра Кинешма (Ивановская обл.), где дизайнерский центр "Стрелка" установил на пл. Революции 3 инновационные скамейки и 15 урн. Изначальная стоимость составляла 357 тыс. 994 руб. 49 коп., однако с учетом инновационных премий изделия столичных дизайнеров обошлись райцентру в 2 млн. 599 тыс. 40 руб.

Как когда-то говорил делавший подобные дела в Перми славный галерист М. А. Гельман: "Скептики будут посрамлены". А опытный А. Б. Чубайс, в свою очередь, сможет посрамлять инноваторов.