Новые башни для газоочистки скоро поедут в Норильск

В Ярославской области прошла предварительная приемка части оборудования для реализации «Серной программы» Фото: Евгений ТУМАШОВ

«Серная программа» – масштабное экологическое мероприятие ПАО «ГМК «Норникель», внимание к которому сегодня приковано не только на Таймыре, но и во всей стране. Программа предполагает утилизацию диоксида серы с предварительным получением серной кислоты и ее дальнейшей нейтрализацией известняком с образованием гипса.

В рамках этой программы компания проводит модернизацию производственных мощностей Надеждинского металлургического завода и Медного завода, которые находятся в Норильске. Для осуществления первого этапа этого технически сложного и дорогостоящего проекта уже разработана проектная документация, на которую получены положительные заключения Государственной экологической экспертизы и Главгосэкспертизы, выполняются строительно-монтажные работы, заключены контракты на поставку части ключевого оборудования длительного цикла изготовления.

Одним из основных заводов-изготовителей для проекта на Надеждинском металлургическом заводе является АО ПО «Севермаш», специализирующееся на производстве оборудования для нужд химической, нефтехимической и горно-металлургической промышленности и располагающееся в Ярославской области.

В рамках предварительной приемки на заводе прошла контрольная сборка четырех башен, а также пневматические испытания двух отдувочных башен. Фото: Евгений ТУМАШОВ

Представители ПАО «ГМК «Норникель» и ООО «СТЭП» (генеральный подрядчик) посетили производственную площадку «Севермаша» в рамках технической инспекции 6 единиц оборудования: 2 башен испарительного охлаждения, 2 башен охлаждения и 2 отдувочных башен. Башни будут установлены в линии производства серной кислоты на участке мокрой газоочистки. Основное назначение аппаратов – охлаждение и очистка газа от пыли.

Владимир Ларионов, главный менеджер по логистике и диспетчеризации Проектного офиса «Серной программы» компании «Норникель», рассказал: «Готовое оборудование, которое мы увидели сегодня в цехе – это вершина айсберга. Этому предшествовала очень большая работа с документацией, с проектированием, с согласованием промежуточных результатов с нашими подрядчиками. Работа была проделана очень большая».

В рамках предварительной приемки на заводе прошла контрольная сборка четырех башен, а также пневматические испытания двух отдувочных башен.

«Пневматические испытания – это проверка аппарата на плотность», – объяснил Геннадий Самойлов, главный конструктор АО ПО «Севермаш». – «В аппарат закачивается воздух под пробным давлением, и дальше методом акустической эмиссии мы определяем, есть ли утечки через сварные соединения в аппарате».

Совсем скоро проинспектированные башни отправятся в Норильск Северным морским путем. Фото: Евгений ТУМАШОВ

Планируемый срок эксплуатации оборудования составляет не менее 20 лет. Оно изготовлено по современным технологиям с учетом всех требований безопасности и не уступает по своим технико-экономическим показателям оборудованию, выпускаемому иными отечественными и зарубежными производителями. Для удобства обслуживания в конструкции башен предусмотрено достаточное количество люк-лазов и технологических окон для доступа внутрь аппарата и осмотра в целях контроля технологического процесса. Конструкция аппаратов спроектирована таким образом, чтобы не вызывать сложностей у эксплуатирующего персонала.

Совсем скоро проинспектированные башни отправятся в Норильск Северным морским путем. А «Севермаш» продолжит работу над изготовлением оставшегося оборудования для «Серной программы». Всего завод передаст заказчику 15 единиц оборудования. Кроме 6 башен, которые уже приняли специалисты, запланировано производство башни смешения и 8 перемешивающих устройств емкостью 100м3.

«Серная программа» реализуется компанией «Норникель» в рамках федерального проекта «Чистый воздух», и предусматривает кардинальное сокращение выбросов диоксида серы в Норильске.