Действующий президент США Дональд Трамп приостановил публикацию заявления и заявил, что за недавними кибератаками следует искать не Москву, а Пекин. Фото: REUTERS

Белый дом составил текст официального заявления, в котором США обвиняют Россию в недавних кибератаках на американские государственные ведомства, но его публикацию остановили в последнюю минуту. Об этом агентству АР сообщили информированные источники в администрации Трампа.

Все это лишь подтверждает тот факт, что после объявления демократа Джозефа Байдена победителем на прошедших президентских выборах, в Белом доме началась неразбериха.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что пресса преувеличила масштабы «бедствия», и за недавними кибератаками следует искать не Москву, а Пекин.

«Кибератака выглядит масштабнее в изложении фейковых СМИ, нежели в реальности. Я был подробно проинформирован о случившемся. Все под контролем, - заверил Трамп в своем Твиттере. - Когда что-то происходит, СМИ хором начинают говорить о российском следе. Это их приоритет, так как по финансовым причинам они до смерти боятся обсуждать вариант, согласно которому за всем этим стоит Китай. А ведь такое возможно».

Заявления Трампа имеют под собой основу. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Судаков.

- Для Китая очень важна победа демократов и Байдена. Он неоднократно заявлял, что прекратит торговую войну с Китаем и вернет отношения на уровень 2010-2012 годов, когда они были более открытыми, когда Китай получал ту норму прибыли, которую хотел, в ущерб американским компаниям, - отметил он.

По словам эксперта, заказчиками хакерских атак, не привязанных к национальностям, могут быть те, кто заинтересован в получении дивидендов от американских властей. А говорить о том, что угроза исходит от русских хакеров и российских СВР или ГРУ, совершенно нелогично. Поскольку Россия никаких дивидендов от президента Трампа или президента Байдена не может получить.

- Трамп делает все возможное, чтобы привязать Байдена к его личным корыстным интересам, у демократа имеются договорные отношения с Китаем. А Пекин ничего хорошего для граждан Америки не делает, - напомнил Судаков.