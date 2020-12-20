Сборная России по хоккею завоевала Кубок Первого канала

Российская команда обыграла шведов, чехов и финнов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России по хоккею поставила жирную точку на домашнем этапе Еврохоккейтура, разгромив финнов – 5:1. Но не все на этом турнире далось так легко. В первой игре команда Валерия Брагина, который дебютировал в качестве тренера национальной команды, с трудом обыграла шведов по буллитам (4:3). Во втором матче против чехов (4:1)Красная машина раскочегарилась только к третьему периоду, после чего ее невольно сравнивать с нашей молодежкой. Напомним, что на первый этап Евротура «Кубок Карьялы» вместо «основной» сборной поехала наша молодежная команда под руководством Игоря Ларионова, которая более уверенно громила тех же финнов (6:2), шведов (2:1 Б) и чехов (3:0).

Сборная России по хоккею поставила жирную точку на домашнем этапе Еврохоккейтура, разгромив финнов – 5:1. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Словом, на Кубке Первого канала «взрослая» команда заиграла по-взрослому только в третьем матче. Первую шайбу финнам на 14-й минуте, как и положено, забросил самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ Вадим Шипачев.

Первую шайбу финнам на 14-й минуте, как и положено, забросил самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ Вадим Шипачев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, теперь Шипачев, забивший на этом турнире два гола, набрал в играх за сборную России 106 очков, и обошел по этому показателю Александра Овечкина (104) и Даниса Зарипова (105). Впереди только Илья Ковальчук (145). Сергей Мозякин (129) и Максим Сушинский (113).

Ну а потом в матче с финнами за дело взялся 20-летний дебютант первой сборной Дмитрий Воронков, который забросил две шайбы, сделав промежуточный счет - 3:0. Словом, у нашей национальной команды отличное пополнение!

Но не все на этом турнире далось так легко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Наша молодежка сейчас находится в Канаде, где готовится к молодежному чемпионату мира. До Нового года ей предстоит провести в Эдмонтоне четыре матча против сборных США (26 декабря), Чехии (28 декабря), Австрии (30 декабря) и Швеции (31 декабря). Все эти игры, которые будут начинаться в 5.30 утра по московскому времени, покажет Первый канал. А еще до начала официальных матчей, в четверг команда Игоря Ларионова проведет товарищеский матч со сборной Канады.