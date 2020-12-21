Как звезды переживают пандемию, получится ли сбить цены на продукты и помогает ли витамин D от коронавируса

Рассказываем вам о самых прослушиваемых подкастах Радио «Комсомольская правда» - вдруг вы что-то пропустили.

1 место. Игорь Матвиенко: Во все кризисы больше всего страдает шоу-бизнес. Многие певцы сейчас идут подрабатывать. Кто грузчиками, кто водителями

Создатель таких групп, как «Любэ», «Иванушки International» и «Фабрика» Игорь Матвиенко рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде», как российский шоу-бизнес спасается в пандемию, когда будет юбилейный концерт «Иванушек International», запрещено ли артистам жениться по контракту, почему популярны песни уровня Моргенштерна и как раскрутиться в 2020 году (слушать)

2 место. Можно ли управлять ценами на продукты, как потребовал Путин?

Разбираемся вместе с экспертами, кто виноват в росте цен на продукты и реально ли сбить цены в условиях рыночной экономики (слушать)

3 место. Георгий Бовт: Вопросы про русских хакеров и Дзюбу были очень глупыми. Зачем их задавать президенту?

Поскольку главным событием недели была большая пресс-конференция Владимира Путина, в топе прослушиваний много подкастов на эту тему. Например, анализ вопросов и ответов главы государства от журналиста и политолога Георгия Бовта (слушать)

4 место. Витамин D против коронавируса: домыслы или правда?

Мария Баченина разбирается, откуда пошла информация о пользе витамина D при ковиде и влияет ли он хоть как-то на иммунитет (слушать)

5 место. Импортозамещали-импортозамещали, да не импортозаместили. За контрсанкции россияне заплатили из своих кошельков

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают вместе с экономистом Никитой Кричевским, почему не удалось полностью заменить импортные продукты российскими (слушать)

6 место. Татьяна Навка: Мой муж гордится мной. Он сидит, ест оливье, а я работаю 31 декабря

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка дала эксклюзивное интервью Тине Канделаки в эфире Радио «Комсомольская правда» и рассказала, стоит ли спортсменам ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом и насколько трудно провести ледовое шоу в наше время (слушать)

7 место. Дождались! ТНТ прощается с «Дом-2»

Пожалуй, второе по обсуждаемости событие недели. Разбираемся, что будет с шоу и его участниками, уйдет ли программа на другой канал и будет ли продолжение (слушать)

8 место. Почему Минсельхоз рапортует о рекордном урожае, а цены на продукты прут

Экономист Никита Кричевский и редактор отдела экономики КП Алексей Иванов обсуждают, почему провалилось импортозамещение и страна не обрела продовольственную безопасность (слушать)

9 место. Место силы, место вдохновения - озеро Байкал

25 миллионов лет тому назад из-за сильнейших землетрясений появилась мировая жемчужина - озеро Байкал. Это озеро еще очень молодое, оно только формируется и когда-нибудь оно станет океаном. До этих пор каждый цивилизованный человек просто обязан посетить Байкал. Рассказываем, как это сделать и что посмотреть (слушать)

10 место. От борьбы с ковидом умерло больше людей, чем от ковида

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда», как ковид вскрыл и показал крайнюю неэффективность нашего здравоохранения и с чем на самом деле связана высокая смертность в этом году (слушать)