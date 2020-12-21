Страна-водокачка: Россия обладает крупнейшими запасами главного ресурса будущего

Россия богата водными запасами. Одна из крупных рек в Европе - Волга. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Пресная вода встала в один ряд с нефтью и золотом. На днях ею стали торговать на американской бирже. Ресурс, в развитых странах считавшийся повсеместным, неожиданно оказался в дефиците. Изменения климата и рост численности населения привели к тому, что воды теперь не хватает. А цена на нее будет неуклонно расти. Так может, вот он - новый ценный ресурс, который сможет кормить нас после того, как закончится нефть? Выяснили с экспертами, стоит ли на это надеяться.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ ВЛАГИ

ООН и экологи бьют тревогу. Треть населения планеты живет в регионах с недостатком воды. К 2025 году эта доля может вырасти до 40-50%. И ситуация будет ухудшаться. Слишком активный расход воды для нужд промышленности и сельского хозяйства грозит глобальным экологическим коллапсом.

- Проблемы возникают в том случае, если страна либо привела свои водные ресурсы в негодное состояние (загрязнила), либо «выпила». Хотя вода и возобновляемый ресурс, при хищническом водопользовании круговорот воды нарушается и реки высыхают, а подземные водные горизонты не пополняются, - говорит Анастасия Лихачева, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Высшей школы экономики.

И ладно, если речь идет об африканских странах или пустынных территориях. Там проблемы с водой были всегда. Но когда перебои с водой возникают во вполне себе благоприятных условиях, это действительно тревожит. К примеру, жара и отсутствие дождей в Калифорнии привели к тому, что там постоянно возникают лесные пожары, а местные фермеры жалуются на нехватку воды.

- Повсеместно за исключением Бразилии, России и Канады дефицит воды станет главным ограничением развития, как экономического, так и социального. И возможностей для перелома тенденций, стимулирующих спрос на воду – демографического бума, перехода на белковое питание, урбанизацию – сегодня не существует, - говорит Анастасия Лихачева.

Итак, воды у нас много, а у других - мало. Границы на замке. Армия в боевой готовности. Свои водные ресурсы отстоять точно сможем. Теперь осталось разобраться, как на этом зарабатывать. И вот тут все не так просто, как кажется.

Мир находится на пороге глобальной засухи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВОДОПРОВОД НА ВОСТОК

Самый простой вариант - строительство трубопроводов с условным названием «Вода Сибири» в тот же Китай. Эти проекты периодически возникают. Но эксперты считают их бесперспективными и даже опасными.

- Сегодня торговля «сырой» водой (по аналогии с нефтью), то есть реализация проектов по повороту сибирских рек, водопроводу из Байкала в Китай и т.д. – это продажа без добавленной стоимости, с непредсказуемыми экологическими эффектами и потенциально высокой коррупционной составляющей ценнейшего стратегического ресурса, стоимость которого со временем будет только увеличиваться, - уверена Анастасия Лихачева.

По ее словам, это будет примитивный экспорт минимальной степени переработки, в интересах одного покупателя и на невыгодных России условиях.

- Как бы мы ни хотели, но изменение климата земного шара присутствует. На Юге страны – маловодье, Дальний Восток заливает, но мы эту воду никуда не перекачаем. Для того же Израиля она выйдет очень дорогой. Им проще опреснительную установку поставить, - говорит Илья Разбаш, директор Центра развития водохозяйственного комплекса России.

В некоторых арабских странах вода уже дороже бензина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТАНКЕРЫ И БУТЫЛКИ

А что, если продавать бутилированную воду? Вот он, продукт с более высокой добавленной ценностью. В некоторых арабских странах вода уже дороже бензина. То ли еще будет, когда она станет дефицитным товаром.

- Действительно, есть пример поставок воды из Малайзии в Сингапур, также поставок воды танкерами в Океании, но эти решения – не для развития, а для выживания, - говорит Анастасия Лихачева.

По ее словам, питьевая вода - это мизерная доля от общего потребления водных ресурсов. И на ней много не заработаешь. К примеру, для выживания одного человека нужно лишь два литра воды в день. А на производство одного гамбургера - 2900 литров (другие примеры - см. в графике). Львиная доля воды используется в производственных целях: в сельском хозяйстве, ЖКХ, промышленности. Чтобы обеспечить их нужды, никаких танкеров не хватит. Но как-то же на воде мы можем зарабатывать?

НУЖНО СТРОИТЬ НОВЫЕ ЗАВОДЫ

Эксперты считают, что можем. Но не прямым, а косвенным путем. Мы можем размещать на своей территории (например, на Дальнем Востоке) производства, которые требуют большого количества воды, говорят эксперты. И продавать эту продукцию другим странам.

- На фоне усугубляющегося дефицита воды, пахотных земель и энергии как в развитых, так и в развивающихся странах Россия обладает наибольшим потенциалом и в сельском хозяйстве, и в водоемких производствах. Целесообразно ориентировать госполитику на привлечение в отдельные регионы стратегических инвесторов, - говорит Анастасия Лихачева.

При этом, по ее словам, экспортировать продукцию нужно не в одну страну, а минимум в несколько. Тогда водные ресурсы станут стратегическим политическим ресурсом. Как сейчас нефть и газ.

Бутилированная вода - продукт с более высокой добавленной ценностью. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ВОПРОС РЕБРОМ

А нам самим-то хватит?

Правда, прежде чем продавать воду или доступ к ней, надо разобраться в собственном хозяйстве. А здесь полно проблем. Во-первых, потребляем мы ее очень нерационально. Семь из десяти капель в мировом водозаборе – это потери. И у России дела не лучше. Во-вторых, есть проблемы с загрязнением водных ресурсов. И в-третьих, в южных регионах России тоже наметился дефицит. То есть, чтобы зарабатывать на воде, нужно сначала научиться ее хотя бы не разбазаривать.

- Россия - мировой донор природных ресурсов. При этом сначала надо обеспечить себя. Наша особенность в том, что в европейской части России сосредоточено всего 20% водных ресурсов, при этом проживает - 80% населения, - говорит Илья Разбаш.

- Возьмем Краснодарское водохранилище. За этот год его практически «выпили». Потому что осадков было мало, погода была жаркая, существенно возрос спрос на воду со стороны сельхоз предприятий. Донской бассейн страдает от маловодья который год. Все это создает конкуренцию между отраслями в борьбе за водный ресурс, - говорит Илья Разбаш.

КОНКРЕТНО

На производство каких продуктов используется больше всего воды

P.S. Больше всего воды требует сельское хозяйство. На его нужды тратится 70% всей потребляемой воды. Еще 20% используют промышленные предприятия. А оставшиеся 10% приходится на остальные отрасли экономики, включая ЖКХ.

По данным Энциклопедии «Кругосвет».

КАК У НИХ

За доступ к воде могут начаться войны

России повезло. Большинство наших водных ресурсов только наши. Мы ни с кем с ними не делимся. Но в других странах мира ситуация совершенно другая. Более 200 крупных рек и озер - общие для двух и более государств. Из них 66 - общие для четырех и более стран.

Простой пример. Нил протекает через территорию сразу нескольких государств. И в засушливой Африке его вод уже давно не хватает для всех. Та же самая ситуация на Ганге, который делят Индия и Бангладеш. Если страна выше по течению строит дамбу на своей территории или активно развивает сельское хозяйство, те, кто находится ниже по течению, начинают страдать от нехватки воды. Это приводит к засухам и голоду. Сейчас эти проблемы страны решают дипломатическими методами. Но когда дефицит станет жестким, применение силы может стать неизбежным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грозит ли России дефицит пресной воды

Нехватка питьевой воды - это одна из самых острых проблем на планете. Каждый шестой человек в мире испытывает этот дефицит на себе (подробности).