Анекдоты: Самое главное в споре с женой - переманить на свою сторону тещу

Случайно в руки попал телефон супруги. Полюбопытствовал в телефонной книге.

Смотрю: «Любимый». Позвонил. Отвечает сонный голос.

Спрашиваю:

- Вы кто?

- Аристарх Израилевич Любимый, дамский парикмахер. Задолбали уже!

* * *

- А что будет с кошкой, если валерьянкой намазать собаку?..

* * *

- Мой дед предупреждал всех на «Титанике» о близкой катастрофе. Он махал руками и кричал про айсберг и что корабль утонет, но его не слушали и в конце концов просто выкинули из кинотеатра.

* * *

Говорят, больше всего от пандемии пострадали рестораны, фитнесы, турагентства, салоны красоты.

То есть для меня вообще ничего не поменялось.

* * *

Помню, когда я в первый раз увидел «Запорожец». Дед открыл спереди капот, кинул туда охапку дров и поехал. Долго еще потом считал, что «Запорожцы» ездят на дровах.

* * *

Пока я брился в ванной, жена у меня что-то спросила, сама себе ответила, сама с собой поругалась - и из ванной я вышел разведенным человеком.