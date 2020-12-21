Анекдоты: Самое главное в споре с женой - переманить на свою сторону тещу

Случайно в руки попал телефон супруги. Полюбопытствовал в телефонной книге.
Смотрю: «Любимый». Позвонил. Отвечает сонный голос.
Спрашиваю:
- Вы кто?
- Аристарх Израилевич Любимый, дамский парикмахер. Задолбали уже!
* * *
- А что будет с кошкой, если валерьянкой намазать собаку?..
* * *
- Мой дед предупреждал всех на «Титанике» о близкой катастрофе. Он махал руками и кричал про айсберг и что корабль утонет, но его не слушали и в конце концов просто выкинули из кинотеатра.
* * *
Говорят, больше всего от пандемии пострадали рестораны, фитнесы, турагентства, салоны красоты.
То есть для меня вообще ничего не поменялось.
* * *
Помню, когда я в первый раз увидел «Запорожец». Дед открыл спереди капот, кинул туда охапку дров и поехал. Долго еще потом считал, что «Запорожцы» ездят на дровах.
* * *
Пока я брился в ванной, жена у меня что-то спросила, сама себе ответила, сама с собой поругалась - и из ванной я вышел разведенным человеком.