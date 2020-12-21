Красивая и несчастная

Известность пришла к Зое после фильма «Подруги» (1936). Фото: Кадр из фильма

Поначалу ничто не предвещало такого исхода: отец до Великой Октябрьской был простым рабочим на заводе, но, видно, с хорошей головой и умелыми руками. Семья, где Зоя была младшей из трех сестер, жила в Петербурге в отличной трехкомнатной квартире - это в те-то времена! Холостой выстрел «Авроры» Федоров, однако, принял приветственно и уже при новой власти стал главой паспортной службы молодой республики.

Однако через 20 лет старый ленинец оказался в рядах «врагов народа» за резкие высказывания - 10 лет лагерей.

Зоя и сама чуть по статье не пошла. В 17 лет сблизилась с советским офицером, которого судили как британского шпиона. С Зоей разобрались, отпустили. Только ей своего рока было не избежать.

Что дальше? Поступила в театральное училище, успешно его окончила и с ходу снялась в фильме «Встречный», где ее сразу заметили: внешность киношная, хотя и довольно простецкая. Следом новые успехи. За 10 лет она снялась в 22 картинах и в большинстве из них в главной роли. А за «Фронтовых подруг» и «Музыкальную историю» удостоилась двух Сталинских премий. Похоже, что вождь был к ней неравнодушен. Как и Берия. Не станем гадать, добился ли он своего. Однако факт: после того как Федорова пришла к наркому внутренних дел просить за отца, осужденного по 58-й статье, верного ленинца выпустили.

Личная жизнь удачливой актрисы не складывалась: первый брак развалился, второй зрел, но не успел состояться: Герой Советского Союза, летчик Иван Клещев погиб в небе. Осенью 1942 года она познакомилась с Джексоном Тэйтом, заместителем атташе морской миссии американского посольства в Москве. Он был очень хорош собой, этот блестящий морской офицер. И актриса, уже познавшая вкус славы и мужского внимания, влюбилась. Но не пристало советским женщинам влюбляться в иностранцев. А если у них еще и ребенок появлялся - то

это не что иное, как прямая измена родине. Федоровой присудили 25 лет лагерей за шпионаж, а Тэйта выслали домой, за океан.

Обе сестры Федоровой тоже поплатились за ее неосмотрительность. Александру вместе с родившейся в 1946-м Викторией, дочерью Тэйта, выслали в Северный Казахстан, а Мария получила 10 лет лагерей и умерла в Воркуте.

Зое повезло. В феврале

1955-го она вышла на свободу и обрела приют в доме найденной в неволе подруги Лидии Руслановой - своей квартиры у нее уже не было... Ее поддержал еще и Сергей Михалков - дал денег и пригласил сняться в своем фильме. А дочь Зоя впервые увидела, когда той было уже 9 лет...

Зоя Федорова снялась в фильме «Москва слезам не верит» (помните - «Хэллоу, общежитие слушает»?), вновь почувствовав себя на гребне жизни, дважды съездила к дочери (она перебралась в Америку к отцу).

А 11 декабря 1981 года в квартире в престижном доме на Кутузовском проспекте Федорову нашли убитой.

Версий было несколько. Скорее всего, с ней разделалась бриллиантовая мафия, к делам которой актриса, как выяснило следствие, имела отношение. Она и сама была очень неравнодушна к блеску камней, и с Галиной Брежневой по этому поводу тоже общалась.

Убийцу она хорошо знала - иначе бы в дом он не вошел. Федорова никому не доверяла, почти никого за дверь не пускала. Убийца зашел к ней за спину, когда она говорила по телефону, и хладнокровно выстрелил ей в затылок.

Преступление до сих пор считается нераскрытым.