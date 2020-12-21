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Общество

Люди в черном: как тренируют ниндзя в Москве

Зачем сегодня учат сражаться средневековым оружием, если катаной и сюррикенами сегодня никто не воюет
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Ниндзя в Москве тренируются три раза в неделю.

Ниндзя в Москве тренируются три раза в неделю.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Где в Москве найти настоящих ниндзя?

- Приезжай вечером в Бибирево. Там наше додзё - зал, где постигают воинский путь, - приглашает Александр Улогов.

Александру 43 года. Днем он пропадает в судах и оказывает юридическую поддержку бизнесу. Вечером надевает черное кимоно и на татами обучает десятки людей искусству ниндзюцу.

Меч, конечно, не заточен, но от этого прыжок через него не становится менее легким.

Меч, конечно, не заточен, но от этого прыжок через него не становится менее легким.

Фото: Андрей АБРАМОВ

«ЛЕТАТЬ БУДЕШЬ»

Небольшой зал в цоколе многоэтажки. На стенах баннеры с иероглифами: они кажутся рядовым антуражем секций боевых искусств.

- Это Хацуми Масааки - национальное достояние Японии, - указывает Александр на фотографию пожилого японца. - Ему 89 лет, и он только недавно перестал тренировать. Через него мир узнал про ниндзя, все фильмы с убийцами в черном стали снимать после этих выступлений. Моему додзё присвоили название «Черный дракон».

Перед выходом на татами нужно сделать поклон: дань уважения месту, где пройдет тренировка. С учениками садимся на колени. Вслед за сэнсэем повторяем:

- Сикин харамицу дайкомё!

Эти грозные когти считаются тайным оружием: противник до последнего не будет знать, что безоружный на первый взгляд оппонент, смертельно опасен.

Эти грозные когти считаются тайным оружием: противник до последнего не будет знать, что безоружный на первый взгляд оппонент, смертельно опасен.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Восточная мудрость, которую для простоты можно расшифровать как «Пусть тренировка будет безопасной и приятной». Далее следуют два хлопка: первым привлекаем внимание доброго духа, а вторым закрываем путь демонам.

Начинаем с разминки. Наклоны, кувырки, легкая растяжка... Но на первом же упражнении с тренером я решаю постоять в сторонке. Надо делать кувырок вперед через меч, который держит сэнсэй. Девчонки и парни грациозно сигают над блестящим лезвием.

- Походишь подольше, еще летать научишься! - подбадривают меня ученики.

Справка "КП".

Справка "КП".

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РОДОМ ИЗ 90-х

Про ниндзюцу Улогов узнал в 90-е. Тогда восточные единоборства - карате, джит кун до, стиль Брюса Ли - были на пике моды. На книжном развале в Москве Александр купил брошюру про таинственных японских воинов. Потом попал на семинар к одному из главных пропагандистов ниндзя в СНГ Валерию Момоту.

- Тогда шли в секцию, потому что на улицах было реально опасно. И тренировки были суровыми. В 2020-м иначе. Люди занимаются без фанатизма, - признается Александр.

Сегодня ниндзя обучают сражаться с разным оружием не чтобы воспитать совершенного воина, а чтобы уметь защитить себя в любой ситуации.

Сегодня ниндзя обучают сражаться с разным оружием не чтобы воспитать совершенного воина, а чтобы уметь защитить себя в любой ситуации.

Фото: Андрей АБРАМОВ

У него 15-й дан - наивысшая мастерская степень. Получить такой можно после долгих лет тренировок. Есть и более экзотичные испытания. Например, для пятого дана нужно увернуться от меча, не глядя. Садишься на колени, а сзади мастер заносит клинок. Надо почувствовать, когда лезвие полетит в макушку, и увернуться. Хотя в наше время все гуманнее: вместо острой катаны - палка.

- Человек должен чувствовать опасность. Это не мистика какая-то, надо открыть свое сердце. В жизни мы проблему встречаем в лоб, а ниндзюцу учит обходить ее и в конечном итоге решать. Ниндзя всегда воевали малыми силами. Но если вы хотите научиться именно драться, лучше идите в бокс.

Учат сражаться и голыми руками.

Учат сражаться и голыми руками.

Фото: Андрей АБРАМОВ

ЦЕПИ И ЗВЕЗДОЧКИ

Тренировка в разгаре. Разбиваемся на пары и отрабатываем прием. Один нападает, другой защищается.

Сэнсэй, который до этого выглядел как самый обычный тренер в детской секции, раскрывается с новой стороны. Он наносит удар, и его кулак со свистом режет воздух перед твоим носом. Из груди вырывается грозный рык - все как в кино про самураев.

По залу развешаны два десятка палок, которые имитируют виды клинков и копий ниндзя. Всем этим учат сражаться. Ибо как противостоять такому оружию, если не владеешь им?

С религией современное обучение ниндзюцу не имеет ничего общего: все складывания рук — исключительно дань уважения ритуалам.

С религией современное обучение ниндзюцу не имеет ничего общего: все складывания рук — исключительно дань уважения ритуалам.

Фото: Андрей АБРАМОВ

- Погодите! Где гарантия, что у метро «Бибирево» на меня нападут с катаной? - интересуюсь.

- Вероятность этого ничтожно мала, - соглашается сэнсэй. - Суть не в том, чтобы овладеть древним оружием. Ниндзя умеет использовать для защиты все, что окажется под рукой.

Корреспондент «КП» представил себя ниндзя и поучился держать катану.

Корреспондент «КП» представил себя ниндзя и поучился держать катану.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В общем, кто с катаной придет, тот от нее и погибнет. Под рукой, точнее, в рукаве или кармане кимоно у древних воинов припрятан смертельный козырь. Взять хотя бы кусари. Небольшая цепь с металлическим грузом на конце. Удар пробивает коробку с соком навылет. Несложно представить, что будет с черепом врага. Или знаменитые сюрикены - метательные звездочки.

- На самом деле такими шайбами украшали японские ворота. Их приколачивали гвоздями - бо-сюрикен. Если в древности ниндзя ловили с таким набором, то это не вызывало никаких подозрений, - объясняет тренер.

Словарик "КП".

Словарик "КП".

«МЫ ПОХОЖИ»

На тренировку я пришел с пульсирующей головной болью. Но за пару часов занятия все улетучилось: и мигрень, и бытовые неурядицы. Другие ученики поддерживают: ум и тело словно очищаются от скорбей.

Но мне не давала покоя одна мысль. Разве боевое искусство, замешанное на философии, подойдет русскому человеку, у которого, как известно, во всем особый путь?

- Мы с японцами похожи, - объясняет Александр. - С советских времен принято уважать учителя. В Японии почтение к сэнсэю порою выше, чем к родителям. Наша делегация во время визита относится к наставникам не так, как американская. В западной культуре привыкли получать услугу. Мы же понимаем, что сэнсэй на занятиях оказывает ученикам честь.

Под занавес тренировки - медитация на коленях и хором:

- Домо аригато годзаимас, - что значит «Большое спасибо».

На фото ученик метает бо-сюррикен: гвозди без шляпок.

На фото ученик метает бо-сюррикен: гвозди без шляпок.

Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Занятия проходят три раза в неделю. Цена - 5500 рублей в месяц.

Общество: ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

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