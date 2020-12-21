Люди в черном: как тренируют ниндзя в Москве

Ниндзя в Москве тренируются три раза в неделю. Фото: Андрей АБРАМОВ

Где в Москве найти настоящих ниндзя?

- Приезжай вечером в Бибирево. Там наше додзё - зал, где постигают воинский путь, - приглашает Александр Улогов.

Александру 43 года. Днем он пропадает в судах и оказывает юридическую поддержку бизнесу. Вечером надевает черное кимоно и на татами обучает десятки людей искусству ниндзюцу.

Меч, конечно, не заточен, но от этого прыжок через него не становится менее легким. Фото: Андрей АБРАМОВ

«ЛЕТАТЬ БУДЕШЬ»

Небольшой зал в цоколе многоэтажки. На стенах баннеры с иероглифами: они кажутся рядовым антуражем секций боевых искусств.

- Это Хацуми Масааки - национальное достояние Японии, - указывает Александр на фотографию пожилого японца. - Ему 89 лет, и он только недавно перестал тренировать. Через него мир узнал про ниндзя, все фильмы с убийцами в черном стали снимать после этих выступлений. Моему додзё присвоили название «Черный дракон».

Перед выходом на татами нужно сделать поклон: дань уважения месту, где пройдет тренировка. С учениками садимся на колени. Вслед за сэнсэем повторяем:

- Сикин харамицу дайкомё!

Эти грозные когти считаются тайным оружием: противник до последнего не будет знать, что безоружный на первый взгляд оппонент, смертельно опасен. Фото: Андрей АБРАМОВ

Восточная мудрость, которую для простоты можно расшифровать как «Пусть тренировка будет безопасной и приятной». Далее следуют два хлопка: первым привлекаем внимание доброго духа, а вторым закрываем путь демонам.

Начинаем с разминки. Наклоны, кувырки, легкая растяжка... Но на первом же упражнении с тренером я решаю постоять в сторонке. Надо делать кувырок вперед через меч, который держит сэнсэй. Девчонки и парни грациозно сигают над блестящим лезвием.

- Походишь подольше, еще летать научишься! - подбадривают меня ученики.

Справка "КП". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РОДОМ ИЗ 90-х

Про ниндзюцу Улогов узнал в 90-е. Тогда восточные единоборства - карате, джит кун до, стиль Брюса Ли - были на пике моды. На книжном развале в Москве Александр купил брошюру про таинственных японских воинов. Потом попал на семинар к одному из главных пропагандистов ниндзя в СНГ Валерию Момоту.

- Тогда шли в секцию, потому что на улицах было реально опасно. И тренировки были суровыми. В 2020-м иначе. Люди занимаются без фанатизма, - признается Александр.

Сегодня ниндзя обучают сражаться с разным оружием не чтобы воспитать совершенного воина, а чтобы уметь защитить себя в любой ситуации. Фото: Андрей АБРАМОВ

У него 15-й дан - наивысшая мастерская степень. Получить такой можно после долгих лет тренировок. Есть и более экзотичные испытания. Например, для пятого дана нужно увернуться от меча, не глядя. Садишься на колени, а сзади мастер заносит клинок. Надо почувствовать, когда лезвие полетит в макушку, и увернуться. Хотя в наше время все гуманнее: вместо острой катаны - палка.

- Человек должен чувствовать опасность. Это не мистика какая-то, надо открыть свое сердце. В жизни мы проблему встречаем в лоб, а ниндзюцу учит обходить ее и в конечном итоге решать. Ниндзя всегда воевали малыми силами. Но если вы хотите научиться именно драться, лучше идите в бокс.

Учат сражаться и голыми руками. Фото: Андрей АБРАМОВ

ЦЕПИ И ЗВЕЗДОЧКИ

Тренировка в разгаре. Разбиваемся на пары и отрабатываем прием. Один нападает, другой защищается.

Сэнсэй, который до этого выглядел как самый обычный тренер в детской секции, раскрывается с новой стороны. Он наносит удар, и его кулак со свистом режет воздух перед твоим носом. Из груди вырывается грозный рык - все как в кино про самураев.

По залу развешаны два десятка палок, которые имитируют виды клинков и копий ниндзя. Всем этим учат сражаться. Ибо как противостоять такому оружию, если не владеешь им?

С религией современное обучение ниндзюцу не имеет ничего общего: все складывания рук — исключительно дань уважения ритуалам. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Погодите! Где гарантия, что у метро «Бибирево» на меня нападут с катаной? - интересуюсь.

- Вероятность этого ничтожно мала, - соглашается сэнсэй. - Суть не в том, чтобы овладеть древним оружием. Ниндзя умеет использовать для защиты все, что окажется под рукой.

Корреспондент «КП» представил себя ниндзя и поучился держать катану. Фото: Андрей АБРАМОВ

В общем, кто с катаной придет, тот от нее и погибнет. Под рукой, точнее, в рукаве или кармане кимоно у древних воинов припрятан смертельный козырь. Взять хотя бы кусари. Небольшая цепь с металлическим грузом на конце. Удар пробивает коробку с соком навылет. Несложно представить, что будет с черепом врага. Или знаменитые сюрикены - метательные звездочки.

- На самом деле такими шайбами украшали японские ворота. Их приколачивали гвоздями - бо-сюрикен. Если в древности ниндзя ловили с таким набором, то это не вызывало никаких подозрений, - объясняет тренер.

Словарик "КП".

«МЫ ПОХОЖИ»

На тренировку я пришел с пульсирующей головной болью. Но за пару часов занятия все улетучилось: и мигрень, и бытовые неурядицы. Другие ученики поддерживают: ум и тело словно очищаются от скорбей.

Но мне не давала покоя одна мысль. Разве боевое искусство, замешанное на философии, подойдет русскому человеку, у которого, как известно, во всем особый путь?

- Мы с японцами похожи, - объясняет Александр. - С советских времен принято уважать учителя. В Японии почтение к сэнсэю порою выше, чем к родителям. Наша делегация во время визита относится к наставникам не так, как американская. В западной культуре привыкли получать услугу. Мы же понимаем, что сэнсэй на занятиях оказывает ученикам честь.

Под занавес тренировки - медитация на коленях и хором:

- Домо аригато годзаимас, - что значит «Большое спасибо».

На фото ученик метает бо-сюррикен: гвозди без шляпок. Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Занятия проходят три раза в неделю. Цена - 5500 рублей в месяц.