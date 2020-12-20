«Путь кого-нибудь»: в Воронеже с успехом прошла выставка картин из мусора. Фото: кадр с видеоэкскурсии.

Неожиданная выставка картин из старых бросовых вещей прошла в воронежском арт-маркете "Биркин". Три молодых художника - Алины Солодина, Сергей Бруданин и Ирина Котина - создавали новое и неожиданное, соединяя в единое целое разрозненные детали, куски дерева, железа. В ход шло все, даже старые перчатки. Результат этого творческого эксперимента в стиле андеграунд - целая выставка картин.

"Это работы из подручных и "подножных" материалов. Неожиданные предметы, вещи, которые ребята находили на улицах, на мусорках, на барахолках. А потом создавали из них волшебную реальность - коллажи, поверх которых наносят живописный слой и добиваются интересного эффекта", - экскурсии по выставке проходили онлайн и экскурсовод таким образом знакомил зрителя с тем, как к авторам приходили идеи создать шедевр из самого настоящего мусора.

Узнав о проекте, друзья приносили художникам то ненужное и готовое на выброс, что хранилось в их собственных квартирах - открытки, фотографии, газеты, какие-то детали - от часов, от фотоаппаратов.

Композиции из мусора сегодня актуальны как никогда. И, хотя сами авторы уверены, что их выставка - это все-таки не совсем об экологии, она - об умении создавать красоту, зрители видели в ней подсказку - как вдохнуть новую жизнь в уже пожившие вещи. Ведь преображенная старая вещь вполне может быть использована снова и по-другому, надо только придумать, как. Простор для творчества и каждый может стать художником!