«Дедушка Мороз, присмотри за моей девушкой, пока я в армии»

Рассказываем, что пишут россияне Деду Морозу накануне Нового года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

КОМУ ВАЛЕНКИ, КОМУ «ЛЕКСУС»

Небольшой деревянный домик в центре древнего русского города Великий Устюг - персональное отделение почты Деда Мороза. Сюда со всей России летят письма с самыми заветными желаниями.

- Письма к нам приходят круглый год, - рассказывает заведующая почтовым отделением Деда Мороза Наталья Рева. - Меньше всего летом - 70 - 80 штук. Ближе к Новому году поток растет. Только за ноябрь-2020 пришло

22 981 письмо! А с начала 2020-го мы получили 76 232 конверта. И их будет еще больше. В год мы получаем и обрабатываем около 250 000 писем.

Одни украшены веселыми детскими рисунками, другие облиты горькими слезами взрослых.

От взрослых приходит примерно треть всех писем - более 80 000 штук в год. Фото: Марина КРУГЛЯКОВА/ТАСС

- Бабушки и дедушки часто жалуются на маленькую пенсию, на одиночество, на то, что скорая не приехала. Рассказывают о своих обидах: пожилого человека обидеть несложно, - вздыхает Наталья.

Иногда почтальоны берут на себя роль добровольных помощников Деда Мороза.

- Один раз мы отправляли бабушке валенки. Она жаловалась, что в обычной обуви ходить сложно, а валенки продают у них твердые. А ей хотелось мягкие самокатанки, - вспоминает Наталья Рева.

Часто людям просто надо выговориться. Как-то пришло послание от фельдшера скорой: «Всех врачей посокращали, не знаешь, как работать».

- Девушки просят у Деда Мороза жениха, а мужчины - хорошую жену, - продолжает Наталья Рева. - Почему-то не любовь, а супругу. Часто приходят письма от матерей-одиночек, просят помочь оплатить квартплату, закрыть кредит, помочь с ремонтом. Или коляску инвалидную новой модели для ребенка. Пишут и солдаты из армии. Просят сгущенку, конфеты, кетчуп, майонез. Или за девушкой присмотреть, маме помочь, пока он служит.

Есть категория писем с конкретным списком желаний. Сейчас модно проходить всякие психологические тренинги, которые учат визуализировать свои мечты. Вот и описывают их. Иногда на конверте вместо адреса: «В небесную канцелярию». А так как у небесной канцелярии адреса нет, то присылают их нам сюда. Пожелания конкретные и, мягко говоря, недешевые. Расписывают, какую именно модель «Лексуса» хочется обнаружить под окнами в новогоднюю ночь, в каком районе испанского побережья прикупить виллу, какую именно зарплату и на какой должности получать...

ЛИЧНАЯ КУКЛА ИЗ СУНДУКА ЖЕЛАНИЙ

От многих детских посланий мурашки по коже - даже у Деда Мороза.

- Недавно пришло очень страшное письмо от девочки-подростка из Приморья. Она попросила, чтобы дома сделали ремонт и мама больше не пила, - вспоминает Рева.

И таких примеров хоть отбавляй. Одна девочка написала: «Дедушка, я никогда не ела шоколад «Милка». Ей тут же молочную плитку отправили. Или вот недавно пришло письмо с просьбой: «Дедушка, пошли мне три киндера», а к нему 50 рублей приложено.

Часто пишут из детских домов. Одна девочка попросила куклу, потому что «я хочу именно свою, личную куклу, а не общую».

- А недавно пришло письмо от мальчика-подростка из интерната в Рыбинске. Он попросил модные кроссовки и телефон, чтобы звонить маме. Не знаю, почему он не в семье живет, но мальчик писал, что очень хотел бы почаще слышать маму и маленькую сестренку, - рассказала почтальон. - Его мечту исполнил сундук желаний.

Это такая местная традиция - должно же быть в жизни место чуду. В почтовом отделении стоит, натурально, сундук, куда почтальоны складывают социальные, как они их называют, письма. И гости Великого Устюга, если захотят, могут выудить оттуда конверт и стать для кого-то добрым волшебником. Пареньку из Рыбинска повезло: его письмо попало в руки мужчины из Москвы. Тот выслал ребенку фирменные кроссовки красного цвета и заветный телефон.

Восьмилетний Владик попросил дрова. Фото: Пресс-служба Деда Мороза

БЫЛ СЛУЧАЙ

Откуда дровишки? От деда, вестимо

- А вот еще одно желание, которое удалось осуществить с помощью нашего сундука добра. Мальчишка из Курганской области заказал машину дров на зиму, чтобы дома было тепло, - вспоминает Наталья Рева. - Гости из Костромы вытащили это послание. Мы даже растерялись, предложили взять другое, ведь довольно сложно такое желание выполнить на расстоянии. Но нет ничего невозможного: они позвонили в сельское поселение, заказали дрова, оплатили банковской карточкой. А после прислали нам фото: мальчишка такой краснощекий сидит на этих дровах, да еще и с коробкой конфет, тоже подаренных. Я тогда даже расплакалась и маме сказала: «Кажется, я очень люблю свою работу».

Письмо Владика Деду Морозу. Фото: Пресс-служба Деда Мороза

В ТЕМУ

Про ковид не думают

Вся Великобритания умиляется письму 8-летнего Монти, который озадачил премьер-министра Бориса Джонсона: «Сможет ли Санта принести подарки, если я оставлю под елкой антисептик?» А вот наши люди, обращаясь к зимнему волшебнику, почему-то про коронавирус не вспоминают.

- Меня очень удивило, что четких упоминаний именно COVID мы вообще не встречали. Здоровья часто просят - но это всегда, не только сейчас, - объясняет Рева.

Если и остался островок стабильности в безумном 2020-м, то это детские заказы на подарки. Как говорят великоустюгские почтальоны, 70% просьб - это гаджеты.

- Телефоны, компьютеры, ноутбуки, игровые приставки. С указанием марки, модели, все четко! - цитирует подрастающее поколение Наталья. - «Живу с бабушкой и дедушкой, мамы и папы нет. Денег не хватает. Надо мной в школе все смеются из-за того, что хожу со старым телефоном. Дедушка, пришли мне Iphone 12». Вроде бы и жалко ребенка, но просьба слишком затратная. К сожалению, дорогие просьбы с айфонами в сундук не попадают.

Но не все школьники - закоренелые материалисты. Некоторые просят подарить волшебную палочку. Или «чемодан, в котором никогда бы не заканчивались деньги». Или «скатерть-самобранку, мама много работает, она доярка на ферме. Было бы здорово, она приходит домой вечером, а еда уже готова». «Волшебный блокнот, в котором что нарисуешь, то и исполнится».

Сотрудницы почты разбирают письма до осени. Жалеют, что не на все могут ответить.

- Но на те послания, которые затронули душу Дедушки Мороза, он отвечает, - говорит начальница местной почты. - Ну а работа с социальными письмами ведется постоянно.