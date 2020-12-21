Вопрос дня: А вы каким словом обозначили бы проблемы России? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей Нечаев, бывший министр экономики России:

- Я бы сказал словами Салтыкова-Щедрина: «Если заговорили о патриотизме, значит, что-то украли». В том смысле, что главные проблемы России сейчас - это неэффективность системы управления в сочетании с недопустимым уровнем коррупции.

Светлана Бессараб, депутат Госдумы:

- Любовь. Объясню: нам нужно себя полюбить. Мы очень мнительная нация, глубокая, которая любит предаваться самоанализу, если не сказать самокопанию. Благодаря этому в нашей культуре были такие писатели, как Достоевский и Толстой. Но к этой духовности нужно добавить любовь к себе и веру в свои силы. Мы ведь постоянно переживаем. А вот если сможем поверить в свой успех, будет проще добиться его.

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст:

- Разнотык - очень меткое слово. Хотя есть еще одно, похожее, - непоследовательность. У нас же часто бывает, что одни решения противоречат другим. А начатое не доводится до конца. Поэтому-то и не работает.

Александр Дугин, философ:

- Если постараться сформулировать максимально кратко, я бы сказал, что главная проблема России - помрачение ума. Причем тотальное, затрагивающее все сферы жизни. Люди его не замечают, как раз потому что их ум помрачен.

Григорий Гладков, композитор:

- Мне очень нравится слово «разнотык» - оно как будто из детской песни. Но это следствие, а причина - потеря контроля над чиновниками. Так что, если выбирать одно слово, то это слово «чиновники». Недавно приятель рассказывал, что очередной проверяющий придрался к двери. 20 лет была, а тут выяснилось, что установлена она не по правилам.

Павел, читатель сайта kp.ru:

- Главная проблема России - нефть. Не было бы у нас всего этого богатства, пришлось бы мозги включать, думать, как выжить, на чем заработать. А тут главное - вышки поставить и трубы проложить. Никакого развития так не будет.