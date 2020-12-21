Петросян отреагировал на непривычно игривый наряд Брухуновой

Татьяна Брухунова внезапно преобразилась. Фото: Инстаграм.

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не раз подвергалась критике за свой стиль. Фолловерам не нравятся ее безразмерные свитера, мешковатые платья, "бабушкины" ридикюли, комфортная, но не самая изящная обувь и очки в массивной оправе. Мол, все это добавляет возраста, и в свой 31 год женщина выглядит на все пятьдесят. Но, оказывается, под всем этим винтажным гардеробом скрывается молодая и очень привлекательная девушка. Доказательство тому – кадры новой фотосессии, которыми Татьяна поделилась в Инстаграме.

На фото она позирует в образе сказочной принцессы. Черное платье с глубоким декольте, туфли на шпильке, игриво взбитые локоны и сдвинутая на бок корона: супруга Петросяна чудо как хороша.

- Упс, - только и написала Татьяна под непривычно игривыми снимками.

Подписчики осыпали супругу юмориста комплиментами: ее внезапное преображение произвело фурор в Сети. Не остался в стороне и 75-летний Евгений Ваганович. Петросян оставил под постом супруги комментарий в виде сердечка. Судя по всему, юмориста тоже не оставило равнодушным внезапное преображение его спутницы жизни.

Татьяна не раз подчеркивала, что, несмотря на статус молодой мамы, она не собирается целиком погружаться в заботы о ребенке и забывать о себе. Она оставила работу помощницы Евгения Петросяна, сосредоточившись на воспитании сына. Но становиться матерью-наседкой не в ее планах: по ее мнению, женщина, зацикленная на муже и детях, становится никому не интересной. И в первую очередь – собственному супругу. Брухунова активно посещает театральные премьеры, выставки и другие мероприятия, даже несмотря на коронавирусные ограничения. Благо, у нее есть помощница, которая занимается домашними хлопотами, и няня, которая взяла на себя уход за ребенком.

Напомним, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями в начале 2020 года. Супруги долго скрывали рождение наследника, пока сатирик в день своего 75-летия не похвастался в Инстаграме фотографией шестимесячного Вагана. Петросян и Брухунова поженились в декабре прошлого года, уже перед самым рождением наследника. Татьяна тщательно скрывала свою беременность. Как только в ее Инстаграме появлялись кадры, на которых она позирует в свободной одежде, ее немедленно начинали подозревать в «интересном положении». Но Брухунова тогда лишь отшучивалась – мол, стоит ей плотно покушать, как ей тут же приписывают беременность.

В Инстаграме она часто делится фотографиями с сыном и отвечает на вопросы подписчиков. Татьяна Брухнова настаивает, что не пользовалась услугами суррогатной матери и сама родила малыша, хотя беременной ее никто не видел. Фолловеры спорят, на кого похож Ваган – на маму или на папу. Оказалось, что Татьяна еще сама не определилась с этим вопросом. Молодая мама считает, что сын похож и на нее, и на Петросяна. По крайней мере, на вопрос подписчиков по поводу того, в кого пошел малыш, она ответила: «Трудно сказать. Мне кажется, он симбиоз».