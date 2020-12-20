Мир изолирует от себя Великобританию из-за нового штамма коронавируса

В Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса, который распространяется быстрее, чем его первоначальная форма
Фото: EAST NEWS
Сообщение о том, что в Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса, который распространяется быстрее, чем его первоначальная форма, а также введение с 20 декабря строжайших карантинных ограничений в британской столице, вызвали хаос в Лондоне.
Жители и гости города стремятся побыстрее покинуть Лондон до локдауна, из-за чего на подъезде к вокзалам и аэропортам, а также на дорогах, ведущих из столицы, образовались пробки.
Жители и гости города стремятся побыстрее покинуть Лондон до локдауна
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Пока лишь известно о том, что у нового штамма – высокая скорость распространения. Он также обнаружен в Италии, Дании, Нидерландах, Австралии и ЮАР. На данный момент врачи не могут сказать – насколько сильнее он поражает организм человека. Хотя британский премьер Борис Джонсон, сам переболевший COVID-19, сообщил, что новый штамм «не более опасный, но распространяется быстрее».
Паника прокатилась и по европейским странам: Франция, Бельгия, Италия и Нидерланды прекратили воздушное и железнодорожное сообщение с Великобританией. С каждым часом аналогичное решение принимают все больше других стран - как в Евросоюзе, так и за его пределами.
Британский премьер Борис Джонсон, сам переболевший COVID-19, сообщил, что новый штамм «не более опасный, но распространяется быстрее».
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Временно прекращено и железнодорожное сообщение между Великобританией и континентальной Европой.
Бельгийцы ограничили запрет 24 часами, французы - двумя сутками, голландцы продлили его до 1 января 2021 года. Вылетающим из Великобритании в Израиль въезд в страну разрешен только при наличии израильского паспорта. Ни одна из стран пока не представила плана эвакуации своих граждан с территории Великобритании. Равно как и британское правительство не сообщает – каким образом оказавшиеся за пределами королевства подданные смогут вернуться домой в случае, если Европа полностью прекратит транспортное сообщение с Великобританией.
С начала пандемии COVID-19 в Великобритании более 2 млн. человек заболели коронавирусом, более 67 тыс. человек скончались.
Улицы Лондона опустели.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В Новом свете также изучают ситуацию. Главный хирург США, чья должность аналогична главному санитарному врачу в РФ, Джером Адамс призвал медицинское и научное сообщество внимательнее отнестись к новостям из Великобритании.
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что готовы ознакомиться с данными, которые предоставит официальный Лондон, внимательно и оперативно их изучить и уже после этого выступить с сообщением о характеристиках нового штамма.
КАКИЕ СТРАНЫ ПРИОСТАНОВИЛИ АВИАСОООБЩЕНИЕ С БРИТАНИЕЙ
Закрыли границы:
- Болгария (с 21 декабря по 31 января)
- Италия (до 6 января, также запрещен даже транзитный въезд для тех, кто последние 14 дней находился в Великобритании). Кстати, в стране уже выявден новый "британский" штамм.
- Германия (с 21 декабря по 31 декабря, решение не затронет медицинские и почтовые перевозки)
- Австрия (запрет на прилет)
- Нидерланды
- Бельгия
- Ирландия
- Франция (авиасообщение приостанавливается на 48 часов)
- Израиль (кроме того, страна приостанавливает рейсы из Дании и Южной Африки, где также обнаружен новый штамм коронавируса)
- Сальвадор (запрещен въезд тем, кто посещал Великобританию и ЮАР)
- Эстония (до 31 декабря)
- Литва (до 31 декабря)
- Турция (также временно приостановлено авиасообщение с Данией, Нидерландами и ЮАР)
- Швейцария (также с ЮАР)
Намерены закрыть:
- Латвия (решение еще не принято)
- Швеция (решение примут в понедельник)
Ввели обязательный карантин для прибывших:
- Чехия (10 дней для граждан, возвращающихся из королевства. Авиасообщение пока действует)
- Греция (7 дней для всех прибывающих)