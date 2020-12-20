Анастасия Волочкова с авоськой на лице напугала поклонников

Анастасия Волочкова не перестает удивлять поклонников Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анастасия Волочкова обожает удивлять поклонников. Балерина старается радовать публику, рассказывая, как она счастлива с любимым мужчиной. А не так давно показала себя с неожиданной стороны.

Анастасия Волочкова разместила в блоге фото, которое вызвало бурную дискуссию. В кадре балерина сидит на заднем сидении автомобиля. Вероятно, знаменитость совершала выход в свет. На ней наряд с дерзким декольте. Грудь звезды того и гляди выпрыгнет из своего шелкового плена. Но более всего фолловеров привлекло то, что Настя натянула на голову и лицо.

На этот раз она появилась в Instagram с сеткой на лице. Фото: Instagram.com

"Любой предмет можно приспособить по усмотрению", - подписала танцовщица эффектный кадр. Странный вид артистки напугал поклонников. Впрочем, они недолго гадали, чем украсила себя их любимица.

Некоторые даже посвятили звезде стихи. "Любовь была и пьяной, и греховной, она вцеплялась коготками в моську. Я пялил ей на голову авоську или накидом сети рыболовной. Был укротить Настену в бане рад, сажая прям в парилке на шпагат", "А вот и Анастасия Волочкова с авоськой на голове. Ну прелесть что такое", "Патчи закончились. Вот и авоську нацепила", "Первое место по приспособлению предметов у Самбурской с куриной кожей на лице", - обсуждают поклонники странный вид кумира.

Стоит отметить, что на днях артистка призналась, что испытывает в последнее время финансовые трудности. "У меня расходы очень большие. Красивое имущество надо содержать. Надо платить зарплаты людям. Мне сейчас тяжело. Есть у меня, конечно, кое-какие сбережения, но это не то, на что можно рассчитывать в будущем. Деньги утекают. Приход совсем не такой, сколько составляет расходная часть", - пожаловалась красавица в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Как отметила Анастасия, она планирует хорошо заработать на продаже своих 20 астраханских квартир. Площадь каждой элитной жилплощади составляет от 50 до 150 метров. "Одну квартиру обязательно оставлю себе", - подчеркнула балерина.