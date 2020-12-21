Теща Петросяна не зря переехала: соседки обсуждают вторую беременность Брухуновой

Женщины раскрыли тайны звездного семейства в эфире шоу Леры Кудрявцевой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Поклонники Евгения Петросяна не нарадуются. 75-летний сатирик счастлив с пятой женой Татьяной Брухуновой. Молодая избранница юмориста родила ему сына Вагана. Меж тем, все чаще звучат разговоры, что на одном ребенке судя по всему супруги останавливаться не намерены. Не так давно к молодым переехала теща Петросяна. Соседки уверены - тому есть причина. Мол, Ольгу Брухунова перебралась в Москву из родной Тулы из-за второй беременности дочки.

Теща Евгения Петросяна намерена помогать Татьяне Брухуновой, поскольку та якобы планирует родить второго ребенка. О беременности молодой жены Петросяна рассказали соседи Брухуновых по тульской квартире.

По их словам, Ольга давно намекала, что скоро покинет Тулу на долгое время, а, может быть, и навсегда. Однажды она даже призналась, что будет помогать дочери воспитывать сына Вагана, а также поделилась тем, что вскоре снова станет бабушкой. "Татьяна второго ребенка собирается рожать, поэтому Ольга и поехала в Москву", - поведали соседки в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Женщины в один голос твердят - Петросян Татьяне всегда нравился. "Когда она училась еще в школе, то говорила, что любит юмориста", - открыла тайну одна из соседок тещи артиста.

Напомним, Евгений Петросян раскрыл тайну рождения сына Вагана в недавнем интервью Вячеславу Манучарову: "Я думал, что это в моем возрасте невозможно. Заслуга Тани в том, что она заставила меня в это поверить. И это произошло. Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Что я действующий мужчина?".

Став отцом в преклонном возрасте, юморист чувствует ответственность и не устает восхищаться наследником. "У меня есть сын. Я горжусь этим. Я влюблен в него. Считаю, что родился замечательный человек. Он обаятельный беспредельно. Не влюбиться в него невозможно. Он притягивает как магнит. И я надеюсь, что оставлю стране талантливого человека. Никто из нас не знаете, сколько он проживет. Но позаботиться о будущем своего ребенка человек должен. Если у тебя есть такая возможность, тогда ты имеешь права заводить ребенка. Я надеюсь, что еще какую-то часть жизни с ним смогу провести. Молю об этом Бога", - резюмировал счастливый артист.