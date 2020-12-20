Лиза уже никогда не узнает, как ее дразнили, и слава богу!

Еще недавно про семью Лизы можно было только тяжко вздыхать и говорить, что они переживают тяжелейшие времена. Папа несколько лет назад лишился хорошей работы, и с тех пор психологически так и не оправился. Естественно, в семье постоянная нехватка средств на удовлетворение простейших жизненных потребностей. Что уж говорить о лечении для дочери, несмотря на то, что оно ей необходимо. Как результат, ссоры, электричество в воздухе. Родители на грани развода. И во всем этом, как перышко в буре, мечется больной, ничего не слышащий и плохо понимающий, что происходит, ребенок.

А начались беды девять лет назад, когда Лиза родилась недоношенной, на 27-й неделе. Диагноз - двусторонняя тугоухость четвертой степени – частое в подобном случае явление. Однако, в результате длиннющей череды обследований выяснилось, что одно ухо все же способно слышать, если слуховой аппарат будет достаточно мощным. А на втором, по рекомендации докторов, девочке провели кохлеарную имплантацию. В результате оба уха – одно с имплантом, другое с аппаратом – слышат! И Лиза может уже больше не бояться, что сверстники будут ее дразнить и избегать, как раньше.

С момента операции развитие девочки идет с огромной скоростью. Она полностью понимает обращенную к ней речь, научилась говорить сама, «сгладилась» задержка в развитии. А в прошлом году случилось совсем уж чудо из чудес - Лиза пошла в школу! Не какую-то там коррекционную или специальную, а в самую обыкновенную, общеобразовательную. Еще недавно ни она сама, ни ее родители даже не мечтали об этом. И, конечно, все остальные проблемы по сравнению с этим – лишь досадные мелочи. Но все же они так отравляют жизнь.

Например, Лиза очень старается учиться на отлично, внимательно слушает на уроках, но часто ей кажется, что слова учителя просто тонут в окружающем шуме. В результате, она не улавливает, не понимает объяснений и очень переживает, что отстанет.

Специалисты объяснили — это происходит из-за того, что два Лизиных слуховых прибора слышат по-разному, и, увы, их невозможно привести в соответствие настройкой —такая уж особенность у Лизы. Но ситуацию может легко исправить передатчик, который объединит ее кохлеарный имплант и слуховой аппарат воедино и даст возможность девочке слышать и понимать сказанное даже в условиях сильного шума или на расстоянии. Передатчик будет постоянно анализировать соотношение речи и окружающего шума и, «выделяя» речь, будет приглушать шум. Стоит такой аппаратик 79 900 рублей. Пожалуйста, помогите собрать их.

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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