Многодетная семья из Калифорнии усыновила семерых детей, у которых погибли родители

Семья в сборе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эта история началась в конце позапрошлого года.

49-летняя Пэм Уиллис просматривала Facebook и наткнулась на сообщение о том, что семь детей, оставшихся без родителей, ищут новую семью. По словам Пэм, она сразу поняла, что это ее миссия.

Четыре мальчика и три девочки осиротели в одночасье – их родители погибли в автокатастрофе.

На тот момент старшему из них было 15 лет. Служба опеки распределила детей по различным приемным семьям, но братья и сестры отчаянно хотели быть вместе.

Семья Уиллис к этому времени вырастила своих пятерых детей и к этому времени они покинули отчий дом. После недолгих семейных переговоров было решено усыновить всех семерых.

«Они были нашими с той минуты, как мы увидели их лица в новостях», – вспоминает Пэм Уиллис.

Пост в соцсети, с которого всё и началось.

Полгода чета потратила на сбор необходимых бумаг и слушания в судах, и, наконец, дети переехали в новый дом, чтобы больше никогда не разлучаться. Помимо любящих и заботливых родителей они приобрели еще пять старших братьев и сестер. Теперь это одна большая дружная семья из четырнадцати человек.

«Мы ненавидели мысль о том, что наши детские будут стоять пустыми. Наверное, наше гнездо опустело именно для того, чтобы мы могли поселить в нем новых детей», – считают Пэм и Гэри Уиллис.