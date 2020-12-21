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Самая элитная недвижимость за рубежом принадлежит россиянам

Несуразно роскошные виллы, шестиэтажные особняки и целые отели находятся во владении наших соотечественников
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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Россияне считаются владельцами самой элитной недвижимости по всему миру.

Россияне считаются владельцами самой элитной недвижимости по всему миру.

Фото: Shutterstock

Опубликованная на прошлой неделе статья о самой дорогой и несуразно роскошной вилле, выставленной на продажу в Израиле российским бизнесменом Валерием Коганом, привлекла большое внимание.

Мы не стали выяснять, помогла ли бесплатная реклама в kp.ru стать продавцу богаче на четверть миллиарда долларов, но зато смогли узнать, что «Петергоф на Святой земле» - не единственный актив, который семья внезапно исчезнувшего из рейтинга Forbes богача выставила на продажу.

ТО ЛИ ПОСТОЯЛЕЦ, ТО ЛИ ЖИЛЕЦ

В начале этого года Коганы решили избавить еще и от квартиры в знаменитом нью-йоркском отеле «Плаза».

Со стороны Центрального парка в гостинице есть отдельный подъезд для владельцев апартаментов. Которые постоянно жалуются на соседство с парком. Казалось бы, весь парковый периметр – это т.н. «золотая миля», на которой расположена самая дорогая недвижимость не только Нью-Йорка, но всего мира. Но именно напротив «Плазы» чуть ли не целый век расположена конная биржа: украшенные искусственными цветами лошадки катают на пролетках многочисленных туристов. Но гужевой транспорт хоть и экологичен, но не избавляет окружающую среду от навоза, на ядреный запах которого и жалуются жильцы и постояльцы «Плазы» - одной из самых дорогих гостиниц в мире, интерьеры которой не раз становились съемочной площадкой. В ней снимались картины Хичкока («К северу через северо-запад»). А сам Дональд Трамп, когда-то владевший «Плазой», настоял на том, чтобы съемки фильма «Один дома-2» проходили только в его отеле и только с его участием.

В «Плазе» останавливались участники группы Beatles, проводила фотосессии Мэрилин Монро. В доме можно купить квартиру, а можно внести пай, и определенное количество дней в году гарантировать пожизненное владение гостиничным номером.

Одна из квартир, продающихся в отеле. Фото: cityrealty.com

Одна из квартир, продающихся в отеле. Фото: cityrealty.com

Ее общая площадь - порядка 550 м2. Фото: cityrealty.com

Ее общая площадь - порядка 550 м2. Фото: cityrealty.com

Стоимость - 9,8 миллионов долларов США. Фото: cityrealty.com

Стоимость - 9,8 миллионов долларов США. Фото: cityrealty.com

Сообщалось также, что «Плазе» несколько квартир с целью объединения их в одну приобрел продюсер и композитор Игорь Крутой, который ни разу сего факта не отрицал.

Фотографии квартир, представленных в данный момент на продажу в «Плазе», впечатляют разве что ценами и интерьерами. Все остальное – метраж комнат, высота потолков и ширина коридоров – не поражают воображения. Что немудрено: здание было построено в самом начале прошлого века, по тогдашним стандартам роскоши. И покупают квартиры в нем сейчас не столько для постоянного проживания, сколько для поддержания статуса. Такую недвижимость риэлторы называют «трофейной». Что в дворовом русском называется «для понтов». Самая дешевая квартирка в «Плазе» предлагается сегодня за 1,2 млн. долларов.

БЕЗ СВАР И СКЛОК

Миллиардер Роман Абрамович, начав скупать на Ист 75-ой улице Манхэттена стоящие по соседству таунхаусы, похоже, планировал проживать вместе с семьей, обходясь без пристального внимания соседей, являющегося бесплатным приложением к приобретению даже самых дорогих апартаментов в многоквартирном доме.

Бизнесмен планировал, что четыре стоящих бок о бок дома превратятся в один 6-этажный особняк. Проект архитектора Стивена Ванга сдержан: хозяйская спальня размером с целый этаж, собственный винный погреб, картинная галерея-атриум, бассейн, 5 гардеробных комнат.

Все это стоило Абрамовичу кучи денег еще и на улаживание юридических тяжб: мэрия протестовала против строительства, но магнат пообещал, что оставит нетронутыми викторианские фасады, преобразив лишь пространство заднего двора.

Пока мега-особняк, ставший самым большим односемейным домом на Манхэттене, строился, Абрамович разошелся со своей женой Дарьей Жуковой, которая и была записана в качестве собственницы жилища, обошедшегося олигарху в 200 млн. долларов. Но у него еще остались дома в Лондоне, Москве, на карибском острове Сен-Барт, а также на юге Франции.

ВСЕ ВОН!

Занимающий 12-ю позицию в рейтинге российских богачей по версии Forbes Виктор Вексельберг не стал покупать квартиру в гостиничном комплексе, а купил отель для себя целиком.

В 2007 году он приобрел виллу на берегу итальянского озера Гарда, находившийся до этого во владении у британского миллиардера Боба Бернса.

Вилла Фельтринелли. Фото: villafeltrinelli.com

Вилла Фельтринелли. Фото: villafeltrinelli.com

Отель «Вилла Фельтринелли» - это не только символ богатства, выражающегося в собрании старинных книг, ручных росписей на стенах, венецианских зеркалах, но и богатая история. Именно в этом доме два последних года своей жизни провел Бенито Муссолини. В стенах этого особняка гостил Уинстон Черчилль. А до 1972 года владельцем виллы был политик левого толка и основатель «Группы партизанского действия» Джанджакомо Фельтринелли, превративший свой дом в… базу террористов, на которой и погиб при подготовке теракта. Но Вексельберга не испугали все эти призраки прошлого.

НЕ ПРОДЛЕВАЮ, ПОКУПАЮ!

Отель превратить в райское местечко для бессрочного проживания решил и продюсер Макс Фадеев. Как и большинство звезд российского шоу-бизнеса он не стал вкладывать деньги в Старый или Новый свет, а обратил свой взор на Азию.

Оказавшись на индонезийском Бали, Фадеев приобрел небольшой отель, располагающийся на прибрежном участке размером более чем в гектар. И превратил его в уединенное роскошное жилище.

Вилла Макса Фадеева на Бали.

Вилла Макса Фадеева на Бали.

Фото: YouTube

Продюсер Макс Фадеев.

Продюсер Макс Фадеев.

Фото: YouTube

По соседству с Фадеевым также одиноко живет звезда Голливуда Кевин Костнер. А еще чуть дальше Фадеев купил небольшую виллу для своей бывшей подопечной – певицы Юлии Савичевой. Та, правда, недавно жаловалась, что из-за пандемии коронавируса в Индонезию летать не может, и, как сообщили ей оставшиеся зимовать на острове поклонники, домишко без присмотра «находится сейчас не в лучшем состоянии».

Фадеев свой дом на Бали называет скромным и небольшим. Фотографии хлебосольного продюсера, принимавшего у себя многочисленных друзей, говорят об обратном: кроме роскошной хозяйской виллы площадью в 2200 кв.м. на территории участка есть несколько гостевых домиков, поражающих своим великолепием. Стоимость сделки никогда не разглашалась, но недвижимость с аналогичными характеристиками на Бали стоит порядка 1,5 млн. долларов.

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