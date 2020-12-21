Внебрачный сын Валентина Гафта из Бразилии отказался биться за наследство

Валентин Гафт с внебрачным сыном Вадимом во время их единственной встречи в Москве 6 лет назад. Фото: кадр Первый канал

Вчера близкие приезжали на кладбище к могиле Валентина Гафта – было 9 дней со дня смерти народного артиста. Казалось бы, что никаких скандалов быть не должно после ухода легендарного артиста. Однако, одну скандальную тему продолжают обсуждать до сих пор. И касается она наследства. Умер Валентин Иосифович в возрасте 85 лет в кругу семьи – рядом была его жена Ольга Остроумова, артиста навещали ее дети, внуки. За четверть века вместе они стали дружной семьей.

А вот родные по крови люди Гафта живут в Бразилии – внебрачный 49-летний сын Вадим и 17-летний внук Валентин, который родился с дедом в один день 2 сентября. Дочь Валентина Иосифовича 18 лет назад покончила жизнь самоубийством после ссоры с матерью. Балерине Кремлевского балета навсегда осталось 29 лет. Гафт был женат три раза. Восемь лет продолжался брак с манекенщицей Общесоюзного Дома моделей одежды Еленой Изергиной, во втором браке с балериной Инной Елисеевой родилась дочь Ольга. И только в третьем браке с Ольгой Остроумовой Валентин Гафт обрел счастье и постоянство в личной жизни.

С матерью своего внебрачного сына у актера был роман 50 лет назад. 31-летняя московская художница Елена Никитина встречалась с 36-летнем тогда еще не знаменитым артистом Валентином Гафтом. Когда Никитина забеременела и сообщила об этом возлюбленному – Валентин после этой новости исчез из жизни Елены. Никитина однажды встретила Гафта на улице и показала фото сына Вадима – рассказала, что растит его ребенка, мальчику уже три года. Валентин взял фото и ушел… А Елена с малышом через год уехала на ПМЖ в Бразилию – там у нее жила сестра с мужем. Никитина воспитала сына сама, стала известной в Сан-Паулу художницей, открыла собственный большой проект - художественную школу. Вадим пошел по стопам отца – работает режиссером в театре. С женой мужчина развелся, а вот в жизни сына участие принимает – много времени проводят вместе. 17-летний Валентин Адариу Фратески вырос с мечтой стать музыкантом. Бразильский Валя организовал музыкальный коллектив и поет в рок-группе.

Внук Гафта Валентин родился с ним в один день. Бразильский Валя - музыкант. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С сыном Валентин Гафт встретился один раз в жизни – шесть лет назад на телешоу. Эта встреча была согласована заранее и с артистом, и с его женой. Вадим прилетел из Бразилии с мамой, после эфира три дня провели они с Валентином Иосифовичем – общались, ходили знакомиться с Галиной Волчек. Планировали встречаться и дальше, но не случилось – лишь перезванивались несколько раз.

В своем последнем телевизионном интервью полтора года назад Валентин Гафт на вопрос: «Это радость быть дедом Вали?» Ответил так: «Это радость со слезами на глазах…» Валентин Иосифович уже болел, и, конечно, переживал, что так сложилось в жизни – он ни разу не видел внука. Сын Вадим не смог прилететь в Россию на похороны отца из Бразилии. Виной всему пандемия. Однако, Вадим с мамой и сыном почтили память Валентина Гафта. Елена Никитина, несмотря на обиду на Гафта, воспитала сына в любви к отцу – слова плохого не сказала. Вадим, выходя на прямую связь, в соцсетях, говорит, что сильно переживает из-за смерти отца: «Папа не умер, он жив во мне и в русском театре…» Вадим читает стихи отца.

Для Вадима и его матери Елены Никитиной стало неожиданной новость, появившаяся не так давно в прессе – Ольга Остроумова сообщила, что внебрачный сын Гафта претендует на его наследство. В Сан-Паулу, читая эти новости, были возмущены: Вадим даже написал открытое письмо для прессы – мол, все это клевета, он никогда ни на что не претендовал и не собирался. Но мама посоветовала сыну не публиковать письмо в соцсетях – обдумать несколько дней. Вадим остыл и понял, что больного отца лучше не тревожить такими выступлениями.

Елена Николаева со своими картинами в Сан-Паулу. Фото — кадр Первого канала.

Елене Никитина после смерти Валентина Гафта в программе «Ты не поверишь!» сказала по видеосвязи: «Сын во многом похож на отца, что для меня очень дорого. Если бы может быть отец ему что-то там оставил, он принял это - если бы было от отца».

Вадим и сам подтвердил уже ни раз – он не будет ни на что претендовать. Теоретически это было бы возможно после оформления необходимых документов – Гафт признавал сына публично, но не документально. Но говорят, что Валентин Гафт переоформил свои доли в московской квартире и загородном доме на любимую супругу Ольгу Остроумову. Так что претендовать не на что. Вадим говорит, что лучшее наследство отца для него – его стихи, теперь он их читает еще чаще.

Валентин Гафт переписал свои доли в квартире и доме на Ольгу Остроумову. Фото Сергей Миланский

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