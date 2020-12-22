Во что вложить деньги в преддверии Нового года

Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие». Фото: ПАО Банк «ФК Открытие»

Ситуация со вкладами в этом году немного усложнилась. Во-первых, резко снизилась ключевая ставка Центробанка. А вместе с ней и проценты по депозитам в банках. Во-вторых, изменилось налогообложение. Со следующего года ФНС будет взимать подоходный налог с миллионеров. О том, как снизить нагрузку на личный бюджет, в эфире радио «КП» рассказал Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие».

- Александр, с 1 января вступает в силу новый налог на вкладчиков. Можно ли его каким-то образом не платить?

- К сожалению, нет. Учитывается суммарный доход по всем вкладам и счетам во всех российских банках. Раздробить сумму и положить деньги в несколько банков, чтобы сократить налог, не получится.

- И никаких исключений?

- Их два. Во-первых, это проценты по счетам и вкладам, для которых процентная ставка в течение года меньше одного процента. Во-вторых, доходы по эскроу счетам. Это счета не для сбережений, а для приобретения недвижимости.

- Окей. Но можно ли как-то оптимизировать налоги, то есть снизить их?

- Есть несколько абсолютно легальных способов. Первый так называемый семейный. Его суть - распределить сумму вклада больше одного миллиона рублей между родственниками, например, супругами. Налоги взимаются с конкретного физического лица. Поэтому, чем больше клиентов с меньшими суммами, тем меньше налоговая база.

Вариант второй - это использовать иные инструменты размещения средств. Прежде всего, ИИС – индивидуальный инвестиционный счет, а также инвестиционное или накопительное страхование жизни. По этим продуктам есть возможность получения налоговых вычетов.

- Но там тоже есть определенные ограничения по суммам?

- Да. По ИИС налоговый вычет можно получить только с 400 тысяч рублей в год, а по ИСЖ или НСЖ - со 120 тысяч.

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- Вот еще полмиллиона дополнительно можем «запарковать». Какой третий вариант?

- Есть еще один временно доступный способ – до конца этого года. Вы можете открыть вклад с получением процентов вперед. Такие продукты предлагают некоторые российские банки. Например, вклад «Зимний» в банке «Открытие». В этом случае можно открыть вклад на максимально длительный срок. Проценты будут выплачены до наступления первого налогового периода, то есть до начала 2021 года. И тогда налог с этих доходов платить не придется. А если вы хотите максимизировать свой доход от размещаемой суммы, то можно поступить следующим образом: открыть вклад, получить по нему сразу проценты, и эти проценты сразу же доложить на вклад или накопительный счет.

- По поводу накопительных счетов. Такое ощущение, что по ставкам они уже почти не отличаются от вкладов, но доступ к деньгам лучше...

- Не совсем. По накопительным счетам проценты все же, как правило, немного ниже. Но их популярность растет. Причин тому две. Первая - разница между доходом по вкладам и доходом по накопительным счетам действительно очень сильно сократилась. Если когда-то она достигала 2%, то сейчас в среднем она составляет 0,5 - 0.75%. И второе. Накопительные счета – это инструмент, позволяющий в любой момент как разместить свои деньги, так и снять их абсолютно без штрафов. Здесь вы правы.

- Но есть нюанс - по накопительным счетам банк может в любой момент принять решение по снижению или повышению ставки...

- Традиционно в большинстве банков при досрочном изъятии средств со вклада клиент штрафуется на величину процентного дохода, который он получает. По накопительному счету ситуация другая. Он бессрочный, может действовать в течение неограниченного времени. Но если рынок пойдет вниз, банк снизит ставку. А если вверх - повысит, чтобы удержать клиентов. Заранее уведомив клиента, банк меняет процентные ставки, а по вкладу ставка фиксируется на весь срок его действия.

- Мы поговорили про стандартные сберегательные инструменты. Давайте перейдем к инвестиционным. Есть такой стереотип, что инвестиции – это всегда риск. И многие вкладчики не хотят становиться инвесторами - боятся, что потеряют деньги...

- Смотря что называть риском - вопрос в терминах. Отношение людей к риску имеет несколько градаций. Первая – это когда отсутствие рисков воспринимается как гарантия получить и сумму вложений, и весь доход по ним. Вторая градация – обязательный возврат вложенной суммы, при этом доходом можно рискнуть. И третья – это готовность потерять какую-то часть своего портфеля.

- А есть какой-то универсальный инструмент?

- Если смотреть системно, то большинство задач по минимизации рисков не решаются размещением средств в какой-то один продукт – нет никакой волшебной пилюли. Минимизировать риски позволяют так называемые портфельные инвестиции. Когда клиент размещает все деньги не в один, а в группу различных продуктов: банковских, инвестиционных и страховых. Тогда риски, которые у клиента могут образоваться по одному виду продуктов, закрывают другие виды продуктов.

- Как бы вы распределили модельный портфель, допустим, на миллион рублей. С максимальной выгодой как эти деньги лучше разместить?

- Если мы говорим про сумму в миллион, то, на мой взгляд, ее целесообразнее разместить на вклад и на ИИС. Я бы положил 400 тысяч на ИИС, потому что он позволяет получить достаточно неплохой доход от налогового вычета. А остальное разместил бы на вкладе с выплатой процентов в начале срока. В следующем году можно забросить на ИИС еще 400 тысяч. И в третий год доложить на него оставшиеся средства. Так можно максимизировать доход от вложенных средств и при этом не слишком рисковать.

- И не забывать при этом дополнительно откладывать деньги, наверное?

- Я бы дополнительно посоветовал всем застраховаться. Когда мы с вами говорим про долгосрочные накопления, наибольший риск не столько в том, что вы не дополучите часть дохода, сколько в том, что за это время может произойти что-то такое, что вынудит вас потратить большую сумму денежных средств. Страхование – это очень важный инструмент сбережений.

- Вы имеете в виду инвестиционное или накопительное страхование жизни?

- Да на самом деле любое страхование. К примеру, страховать машину по КАСКО означает, что в случае, если у вас произойдет ДТП, все ваши сбережения не уйдут на покупку новой машины или ремонт текущей. Просто всегда помните, что помимо дохода, вы должны обеспечить так называемое «недопущение расхода».

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