Люди бегут из Британии из-за страха перед "суперзаразным" штаммом коронавируса: что о нем известно

Переболевший Covid-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил согражданам о распространении особо заразной мутации коронавируса. Фото: REUTERS

В минувшие выходные Великобритания стала главным источником новостей для всего мира, причем до такой степени, что правительства ряда стран вынуждены были собраться на срочные совещания.

Сообщение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в королевстве обнаружен новый, мутировавший штамм COVID-19, распространяющийся с гораздо более высокой скоростью, чем изначальный, стали причиной паники не только в Англии, но и во многих странах мира.

- Новый штамм не более опасный, но распространяется быстрее. – сказал Джонсон.

Выступление главы правительства и введение с 20 декабря строжайших карантинных ограничений в британской столице, вызвали хаос в Лондоне. Жители и гости города пытались побыстрее покинуть берега Темзы до вечера воскресенья, из-за чего на подъезде к вокзалам и аэропортам, а также на дорогах, ведущих из столицы, образовались пробки.

На одном из вокзалов Лондона. Жители столицы стараются покинуть город перед рождественскими праздниками в пик пандемии. Фото: REUTERS

Британская телерадиовещательная корпорация BBC собрала воедино все то, что уже известно о новом штамме и выделила три наиболее важных характеристики мутировавшего штамма, сопроводив их словами «у нас нет в этом абсолютной уверенности»:

- В новом штамме есть мутации, изменившие наиболее значимые части коронавируса.

- Лабораторные исследования уже доказали, что эти мутации увеличивают способность коронавируса инфицировать клетки человеческого организма.

- Мутации обеспечивают способность коронавируса распространяться более быстрыми темпами.

Впервые новый штамм был обнаружен еще в сентябре. В ноябре около четверти случаев заражений в Лондоне были новым вариантом коронавируса. В середине декабря – уже две трети всех заболевших были заражены им. Не помогли даже максимально жесткие карантинные меры.

Уличное табло в центре Лондона с напоминанием об опасности коронавирусной инфекции. Фото: REUTERS

Как оказалось, мутировавший коронавирус уже покинул пределы Туманного Альбиона: его нашли в Дании, Нидерландах и даже на африканском континенте – в ЮАР. Более 20-и стран мира закрыли транспортное сообщение с Великобританией на срок от 24 часов до нескольких недель.

Британские вирусологи утверждают, что помимо супервирулентности у нового штамма нет других доказанных отрицательных свойств. Наоборот, имеющаяся статистика указывает на то, что заражение им большинства людей вообще не приводит к появлению каких-либо симптомов. Нет и доказательств тому, что заболевшие мутировавшим COVID-19 переносят заболевание в более тяжелой форме.

Не влияет он и на выработку иммунитета после вакцинации и не является противопоказанием к прививке.

- Количество информации, находящейся в открытом доступе, крайне мало, чтобы составить твердое или твердое мнение о том, действительно ли вирус увеличил свою способность к распространению. – все же осторожно отметил профессор Джонатан Болл, вирусолог из Ноттингемского университета.

Заблокированный въезд в тоннель под Ла-Маншем, связывающий Британию с континентальной Европой. Фото: REUTERS

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что готовы ознакомиться с данными, которые предоставит официальный Лондон, внимательно и оперативно их изучить и уже после этого выступить с сообщением о характеристиках нового штамма. Последние новости, размещенные на официальном сайте ВОЗ на данный момент, датированы 18 декабря.

Российская Федерация, имеющая прямое авиасообщение с Великобританией, пока не принимала решения по запрету рейсов. В оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что ситуация находится на контроле, и обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая мутация коронавируса более заразна: как велика опасность

Страны закрывают границы с Великобританией, где нашли очередной штамм Sars-Cov-2 (подробности)

Мир изолирует от себя Великобританию из-за нового штамма коронавируса

Страны закрывают авиасообщение, ВОЗ хранит молчание до прояснения ситуации (подробности)