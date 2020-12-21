Поручения по итогам пресс-конференции Путина: Педагогам - повысить зарплату, студентам - скостить оплату

Премьер Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Владимира Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, которая состоялась 17 декабря. О результатах их выполнения министерства и ведомства, а также губернаторы должны будут отчитаться в правительстве.

Вот что поручил премьер:

1. Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны проработать возможность снижения платы для студентов коммерческих отделений вузов, где обучение ведется преимущественно в онлайн-формате. Срок исполнения поручения - 15 февраля 2021 года.

Напомним, на пресс-конференции президент обратил внимание на то, что из-за дистанционного формата качество обучения в вузах страдает, а оплата для студентов остается прежней.

2. Минпросвещения, Минтруд и Минфин должны предложить меры по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учетом установления минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума.

Срок исполнения - до 1 марта.

3. Минэкономразвития, Минцифры и Минтруд должны проверить доступность подачи заявлений о назначении выплат и мер социальной поддержки через многофункциональные центры (МФЦ).

Срок исполнения - 25 декабря.

Напомним, время пресс-конференции президенту пожаловались на работу МФЦ в Москве, из-за частичного закрытия которых на фоне пандемии некоторые люди не успели подать заявления на получение социальных выплат.

4. Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручено проверить, как идут выплаты медработникам, работающим с COVID, в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях. Кроме того, Минздрав и Росздравнадзор должны проверить информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае и нехватке врачей в больнице Кандалакшского района Мурманской области.

Срок исполнения - 25 декабря.

5. Минтруда и Пенсионному фонду отчитаться о том, как идет перечисление новогодних президентских выплат в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми до 8 лет. Всего на эти цели будет выделено более 73,5 миллиарда рублей.

Срок исполнения - 11 января.

6. Минфину, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе оценить финансовое состояние среднего и малого бизнеса, а также самозанятых.

При выявлении негативных сценариев развития ситуации они должны оперативно докладывать об этом в правительство.