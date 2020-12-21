"Заберу свои деньги": вдовец Валентины Легкоступовой раскрыл истинные планы на ее наследство

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова. Фото: Личный архив

Похоже, смерть звезды советской эстрады Валентины Легкоступовой развязала в ее семье настоящую войну, которой не видно конца и края. Так, на днях стало известно, что вдовец певицы, яхтсмен Юрий Фирсов в обход двух ее детей заявил свои права на наследство: он претендует не только на нажитое артисткой имущество - квартиру в Москве и за границей, деньги и украшения, но и хочет получить авторские права на произведения Легкоступовой. Якобы вдовец всерьез намерен начать концертную деятельность и исполнять знаменитую "Ягоду-малину".

Между тем, у Фирсова своя правда. На фоне новостей о наследстве он объяснился со своими немногочисленными подписчиками в Инстаграме, попросив их не писать гадости и проявить сочувствие.

- Я потерял близкого человека и на протяжении нескольких месяцев живу с этим ощущением. Это очень непросто. Думайте о том, что вы пишете, - обратился к публике яхтсмен.

- Но почему вы подали на наследство? Как вы могли так поступить? - возмутились в ответ подписчики.

И на это вдовцу нашлось, что ответить: оказывается, ничего лишнего ему не надо - свое бы вернуть.

- СК (тут вероятно, Следственный комитет. - Ред.) забрал мои деньги и закинул их в наследственную массу. Я верну свои деньги, а все остальное отдам Матвею, иначе Анэтта его по миру пустит, - заявил Юрий Фирсов, дав понять, что между братом и сестрой далеко не все гладко. - Мы с Валей всего один раз были у дочери в гостях, и то со своей едой. Ее жадность зашкаливает!

Напомним, с третьим мужем Юрием Фирсовым артистка прожила в браке всего месяц и скончалась при странных обстоятельствах. От двух предыдущих браков у Валентины Легкоступовой остались двое детей: старшая дочь, 29-летняя Анэтта Бриль - певица, 19-летний Матвей - студент. Семейную трагедию сын никогда не комментировал, а дочь, наоборот, неоднократно высказывалась против мужа матери, которого подозревает в причастности к ее гибели. Могла ли Валентина Легкоступова получить смертельные травмы, банально упав в ванной или была жестоко избита - ответа на этот вопрос у следствия по-прежнему нет. Спустя четыре месяца после загадочной смерти звезды восьмидесятых уголовное дело так и не возбуждено: все еще проходит доследственная проверка. Чтобы форсировать затянувшийся процесс, Бриль даже написала письмо главе СК Александру Бастрыкину с просьбой взять дело на личный контроль.

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