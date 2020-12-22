Цифровизация: к чему готовиться менеджерам?

Мир в период пандемии поменялся быстро и всесторонне. Коснулось это не только жизни людей, но и существования компаний. Поэтому так важно стало обучить своих сотрудников применять цифровые технологии каждый день. При этом управленцы стали организаторами этих процессов, и от них потребовалось умение применять технические знания на практике. Уже сейчас пандемию называют катализатором цифровых процессов, ограничения на работу в офлайне привели к тому, что компании оперативно организовали обучение сотрудников через приложения и Интернет-платформы. Быстро удалось наладить работу тем, кто давно применяет цифровые технологии и постоянно обучает кадры, кто сам является разработчиком собственных цифровых продуктов.

«Пандемия не только ускорила эти процессы, обратила внимание на цифровые компетенции сотрудников, общую грамотность и понимание необходимости этих навыков у менеджеров, но и, кажется, устранила окончательно иллюзии о том, что кто-то может отсидеться в традиционных навыках», – отметил Валерий Катькало, председатель Комиссии по образованию Ассоциации менеджеров, первый проректор НИУ ВШЭ.

Как меняться и овладевать новыми знаниями? Одни говорят о том, что специалистов по цифровым технологиям должны готовить университеты и бизнес-школы, другие утверждают, что производствам нужны специалисты, обладающие техническими, узкопрофессиональными знаниями и навыками. И обучение цифровым технологиям может происходить внутри компании.

«„Норникель“ всерьез занялся цифровизацией своих производств, созданием цифровых двойников на заводах и автоматизацией рудников», - рассказала Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике Норникель. - «Амбициозная задача, чтобы через какое-то время появились вовсе безлюдные рудники, потому что это безопаснее для наших сотрудников, и они могли бы управлять ими с поверхности. При этом основной персонал, который у нас трудится – это жители регионов, таких городов как Норильск и Мончегорск и других. Поэтому у нас возникают задачи по обучению всех сотрудников цифровым компетенциям. От базовых знаний и до уровня специальных, профессиональных, цифровых навыков».

Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике Норникель. Фото: Евгений ТУМАШОВ

Дарья Крячкова также отметила, что компания запустила образовательную программу, которая обучает по трем направлениям: цифровизация процессов, информационная безопасность и цифровые инструменты.

Современным управленцам остается обучаться и разбираться во всех механизмах цифровизации, а еще лучше научиться языку программирования для того, чтобы понимать алгоритм принятия решений разработчиков.

«Программирование – это навык, который должен знать любой специалист, чтобы понимать логику, по которой работают разработчики, на каком языке они общаются для выполнения задач коммуникации с командой», - сказал Сергей Марданов, директор по связям с университетами Mail.Ru Group.

Кроме желательных для менеджера цифровых компетенций, есть и обязательные, и для эффективной работы их использование необходимо уже сейчас. Широкий кругозор, техническая грамотность, умение погружаться в проблему и понимать ее связь с другими – это обязательный набор умений и навыков для современного менеджера.

На вопрос, как должны меняться бизнес-школы и университеты для того, чтобы готовить будущих сотрудников, обладающих цифровыми компетенциями Константин Кротов, первый заместитель директора ВШМ СПбГУ ответил: «Радикально до неузнаваемости и как можно быстрее». Но не все образовательные учреждения готовы изменить процесс и принцип обучения, среди основных причин – требования работодателей, большинству российских компаний просто не требуются менеджеры с цифровой подготовкой, им достаточно управленцев с традиционными навыками. А технологично-развитому бизнесу такое количество цифровых управленцев пока не требуется.

Участники дискуссии согласились с тем, что цифровизация не обратима, она уже затронула все аспекты жизни компаний, поменяла методы их работы. Поэтому обучение специалистов базовым компетенциям – это актуальная задача высшего профессионального образования и бизнес-школ.