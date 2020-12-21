Лучшие наработки по обучению детей безопасности дорожного движения доставят во все детские сады и школы России Фото: Shutterstock

Госавтоинспекция МВД России и Минпросвещения РФ подготовили пакет самых удачных проверенных временем и новых инновационных методик, а также прочего инструментария, направленного на обучение детей безопасности дорожного движения. Прямую трансляцию круглого стола, организованного «Комсомольской правдой», посмотрели более 8400 педагогов по всей стране. Все детские сады и школы страны получат самые инновационные обучающие материалы по безопасности дорожного движения для детей.

СМЕРТНОСТЬ СНИЗИЛАСЬ В 2,5 РАЗА

Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич сообщил, что аварийность с участием детей, не смотря на явные улучшения, по-прежнему, остается острой проблемой. По данным ведомства, в 2020 году зарегистрировано более 17 000 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых погибло почти 500 человек. Еще свыше 17 400 получили ранения.

В этом году завершается второй цикл федеральных целевых программ «Повышение безопасности дорожного движения», в рамках которых Минпросвещения России совместно с Госавтоинспекцией провели ряд обучающих акций, направленных на повышение квалификации педагогов.

«Ежегодно мы стремимся вовлечь в такую работу максимальное количество педагогов. Доносим новые знания и наработки в этой сфере. Плюс, совершенствуем материально-техническое и учебно-методическое обеспечение — это немаловажная составляющая, - пояснил начальник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Ильнур Хабибуллин. - Надеюсь, что эти лучшие наработки будут оперативно доставлены во все 85 регионов до конца этого года, и далее они будут помогать проводить эту огромную работу, осуществляемую педагогами, за то - большое им спасибо».

За последние 14 лет, по итогом работы двух этапов Федеральной целевой программы, детская смертность в ДТП сократилась в 2,5 раза. И теперь акции и материалы, лучше всего зарекомендовавшие себя в ходе исполнения федеральной программы органично впишутся в программу Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Но за каждой цифрой погибших и раненных стоят реальные люди. А это значит, что обучение детей правилам дорожного движения необходимо активно развивать.

«Даже не смотря на тот факт, что принятые в этом году меры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма позволили сократить количество ДТП с участием несовершеннолетних на 16,8%, на 8,3% число погибших детей и на 17,2% число пострадавших ребят, с начала года наблюдается рост количества ДТП, связанных с нарушением правил перевозки детей-пассажиров в возрасте до 12 лет, - рассказал заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Сергей Хранцкевич. - Также отмечено увеличение числа погибших детей-пешеходов в темное время суток, не имеющих на одежде или аксессуарах световозвращающих элементов».

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕОРИИ НА ПРАКТИКЕ

Автор методик, руководитель регионального ресурсного центра развития доступной образовательной среды в системе образования Свердловской области Валентина Баженова сообщила, что на протяжении всего года велась серьезная работа по созданию методических рекомендаций по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении, опиравшаяся на опыт всех регионов.

«Наша главная задача была найти то новое, что привнесет пользу в работе по изменению ситуации на дорогах. Были выбраны три направления: рекомендации по планированию работы в региональных образовательных организациях, муниципальных образованиях на всех уровнях; методические рекомендации по созданию в муниципальных образованиях субъектов РФ базовых образовательных организаций, в том числе штабов Юных инспекторов дорожного движения, которые стали бы мозгом, организатором всей работы, концентрацией методических, материальных, кадровых ресурсов», - пояснила Валентина Баженова.

По словам методиста экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Каминской, при разработке рекомендаций проводился анализ статистики об ошибках детей на дорогах, показавших, что, дети наиболее часто попадают в ДТП в качестве пешеходов и пассажиров. Учитывались также возрастные особенности разных групп детей и их интересы.

- Третий немаловажный фактор - то, что интересует самых детей, которые постепенно начинают передвигаться по улицам самостоятельно, становятся «водителями» своих первых транспортных средств, а значит, нуждаются уже в новых знаниях и умениях. Все это легло в основу трех сценариев работы с детьми и с родителями, - рассказала она.

Новые методики предлагают педагогам включать в работу с детьми больше интерактивных программ, вовлекая их в прямое взаимодействие с проблемой, а значит, закрепляя знания и умения сразу на практическом уровне.

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Мастер-класс по работе с детьми для педагогов от шеф-тренера экспертного центра Владимира Бахарева также был направлен на развитие проектной составляющей занятий. Эксперт отметил, что лекции для детской аудитории не дают заметного результата. Ребенок лучше запомнит то, что ему удастся потрогать или проиграть. Поэтому современные методички - это далеко не скучные малополезные инструкции, а проверенные опытным путем, реально действующие инструменты.

«Уроки безопасности движения можно сделать частью общеобразовательной программы. Например, рассматривать тему с точки зрения истории, физики, химии – главное, найти поворот, который всех увлечет. Важен и практичный уклон, лайфхаки, как, например, сделать велосипед видимым для окружающих и правильно вести себя, управляя им, чтобы не спровоцировать аварию», - добавил Владимир Бахарев.

Так же все участники встречи сошлись в том, что необходимо вести активную работу и с родителями, которые не всегда демонстрируют понимание проблемы. Больше того, нередко показывают негативный пример. Но без их участия добиться полноценного результата гораздо сложнее, так как ребенок ориентируется прежде всего на знания и нормы, заложенные в семье.