Государственную инвентаризацию лесов можно делать реже

На всей территории Российской Федерации завершился первый цикл государственной инвентаризации лесов.

Заведующий кафедрой Лесоуправление, лесоустройство и ГИС Мытищинского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана Сергей Чумаченко считает, что установленная периодичность государственной инвентаризации лесов может быть увеличена. Сейчас этот срок составляет 10 лет.

«Если мы хотя бы один раз проведем инвентаризацию качественно и полно и будем затем оперативно вносить информацию о всех проводимых мероприятиях по лесоустройству или тем же рубкам/пожарам, полную инвентаризацию можно будет проводить гораздо реже, например, раз в 25 лет. Промежуточные же оценки можно будет делать благодаря современным математическим моделям, уже активно используемым в ряде стран».

При этом Чумаченко призывает активнее привлекать к процессу научное сообщество. Это позволит избежать ситуации, когда система инвентаризации оказывается как бы замкнута сама на себя.

«У нас в стране до сих пор сохранились довольно сильные лесные специалисты при высших учебных заведениях, академических и профильных институтах, чьи знания и методические наработки можно было бы использовать более эффективно. Это позволило бы создать те самые открытые информационные ресурсы, из которых и научное сообщество и все участники отрасли могли бы оперативно черпать полезную информацию. Причем, чтобы избежать ошибок, допущенных коллегами в Белоруссии, база должна сразу создаваться в электронном виде и с привязкой к картам местности, используя геопортальную (сетевую) технологию. Планы в этом направлении озвучиваются, но так до сих пор нет ясности, кто сможет вносить данные в эту базу и пользоваться ими».

Первый цикл государственной инвентаризации лесов завершился на всей территории Российской Федерации. Второй цикл стартует в 2021 году. Первую лесную пробу Рослесинфорг заложит в Карелии 25 мая.