Каким был 2020 год для россиян, узнали «Комсомольская правда» и Viber Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» представила официальный предновогодний стикерпак в Viber, втором по популярности мессенджере в России. В честь выхода стикеров среди читателей газеты и пользователей приложения провели опрос. У россиян узнали, каким для них стал уходящий 2020 год.

Почти половина опрошенных сообщили, что не строили особых планов на этот год и такое решение считают правильным. Так ответили 42 процента респондентов. Еще 38 процентов заявили, что эпидемия коронавирусной инфекции помешала им осуществить задуманное. Для 22 процентов уходящий год выдался удачным, и они гордятся своими достижениями, которых смогли достигнуть за год.

Пользователи Viber активнее всего следили за новостями о коронавирусе и развитии эпидемиологической ситуации (38%). Лишь 18% опрошенных читали политические новости, спортом и шоу-бизнесом интересовались 6 и 4 процента соответственно.

Для получения информации о последних событиях пользователи чаще всего использовали эфир на федеральных телеканалах. На втором месте по полярности оказались новостные и тематические сайты. Читать новости в мессенджерах предпочитают 12 процентов опрошенных, а печатной прессе свое предпочтение отдали только два процента. 14 процентов россиян узнают новости не из средств массовой информации, а от знакомых.

Большинству опрошенных 2020 год запомнился самоизоляцией и дистанционной работой или обучением. Для 23 процентов россиян во главе угла в уходящем году встали их личные достижения, для 22 процентов – большое количество событий в мире, за которыми они едва успевали следить. 13 процентов запомнили этот год как «год без путешествий».

Однако каждый нашел в уходящем году и что-то позитивное: 27% респондентов благодарны возможности провести больше времени с семьей, 24% отметили, что научились радоваться мелочам и философски воспринимать события в мире, 9% радуются возможности реализовать давние планы, на которые раньше не хватало времени. Несмотря на это, 40% опрошенных сообщили, что хотели бы, чтобы 2020 поскорее закончился.

Больше половины участников опроса рассказали, что ничего не планируют в 2021 году. Четкий план на грядущий год есть у 24% читателей «КП», еще 22% намерены подготовить такой план в ближайшем будущем.

Несмотря на все тяготы уходящего года, надо помнить, что до его конца остались считанные дни. Предновогодний стикерпак «Комсомольской правды» поможет создать праздничное настроение и настроиться на позитив в грядущем году.