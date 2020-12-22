Российский экспортный центр продолжает наращивать объемы поддержанного экспорта

Сергей Вологодский, вице-президент АО «РЭЦ»

- Распространение коронавирусной инфекции, ограничительные меры, усложнение транспортировки продукции, отмена выставочных мероприятий - все это значительно усложнило внешнеэкономическую деятельность отечественных компаний. В таких условиях Российский экспортный центр должен был стать опорой для экспортеров, нуждающихся в поддержке. И при приближении к концу 2020 года с уверенностью можно говорить о высоких достигнутых показателях поддержки отечественного экспорта в непростых условиях, - отметил вице-президент АО «РЭЦ» Сергей Вологодский.

По итогам 11 месяцев 2020 года объем поддержанного Российским экспортным центром экспорта по государственным программам поддержки достиг 6,2 млрд долл. США. Наибольший вклад в эту цифру внесли программа поддержки транспортировки продукции промышленности и агропромышленного комплекса – 5,3 млрд долл. США, проекты в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности – 0,4 млрд долл. США и программа поддержки сертификации продукции АПК на внешних рынках – 0,48 млрд долл.

Количество компаний, получивших государственную поддержку, по состоянию на 1 декабря составляет 1 134 компании. В частности, наибольшим спросом в течение последних 11 месяцев пользовалась поддержка по транспортировке продукции АПК – поддержка была оказана 285 экспортерам, а также по участию в выставках и онлайн бизнес-миссиях – 469 компаний. При этом, несмотря на отмену выставок со 2 квартала 2020 г., экспортеры продолжают направлять в Российский экспортный центр информацию об успешно заключенных экспортных контрактах по итогам мероприятий, прошедших в 2019 г. и 1 квартале 2020 г. В результате на 1 декабря текущего года объем экспорта накопленным итогом достиг 595 млн долл., при этом количество контрактов составило почти 2000.

- В качестве ответа на ограничения, связанные с трансграничными поездками и запретом на проведение выставочных мероприятий, РЭЦ запустил новый продукт – бизнес-миссии онлайн. Суммарно до конца года будет проведено 28 таких мероприятий с участием 600 экспортеров из 20 отраслей, для которых организовано свыше 3300 целевых встреч с 900 потенциальными иностранными покупателями из более 40 стран, - рассказал Сергей Вологодский.

Поддержка продолжает активно оказываться и по другим направлениям: по транспортировке промышленной продукции она была оказана 161 экспортеру, по сертификации продукции АПК – 55 компаниям, 104 компании подписали соглашения о размещении продукции в дегустационных павильонах РЭЦ для презентации своей продукции за рубежом. Напомним, что павильоны АПК представлены в Шанхае, Хошимине и Дубае.

- Мы наблюдаем положительную динамику по практически всем направлениям деятельности Российского экспортного центра за 11 месяцев текущего года. Это особенно примечательно, учитывая те непростые условия, в которых мы находимся из-за распространения COVID-19 и ограничений на внешних рынках. Можно с уверенностью заявить, что по итогам этого года мы окажем поддержку более 1400 экспортерам в рамках реализации программ государственной поддержки. Своевременная их донастройка, а также запуск ряда новых программ во втором и третьем кварталах дали ожидаемый положительный эффект. Объем поддержанного экспорта уже сейчас приблизился к показателям 2019 года, когда мы поддержали экспортные поставки на сумму 6,5 млрд долл., и мы ожидаем, что в текущем году этот показатель достигнет 7,4 млрд долл.», – подчеркнул Сергей Вологодский.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ

В 2020 г. были запущены 4 новые программы поддержки:

• поддержка зарубежной регистрации товарных знаков и патентов (поддержано 78 компании, в работе 9 заявок);

• поддержка сертификации и омологации промышленной продукции (поддержано 33 компании);

• поддержка сертификации продукции АПК (поддержано 55 компаний);

• поддержка адаптации и сертификации продукции кинематографии и ИТ (поддержано 11 компаний).

- В части поддержки адаптации и сертификации продукции кинематографии и ИТ интересной особенностью стало большое количество мультипликаторов, подавших заявки на данную меру поддержки. Такие мультфильмы как «Звездный патруль», «Щелкунчик и волшебная флейта», «Бука», «Барбоскины на даче», «Снежная королева» и «Руслан и Людмила» при помощи РЭЦ смогут выйти на рынки США, Канады, Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии», - поделился Сергей Вологодский.

Возобновленная в этом году после перерыва в 2019 году программа поддержки зарубежной регистрации товарных знаков и патентов была позитивно воспринята рынком. Среди поддержанных компаний можно выделить ООО «Объединение «Союзпищепром», которое благодаря поддержке РЭЦ, смогло компенсировать свои затраты на регистрацию товарных знаков «Корона Востока», «Элва», «Затейница», «Здоровое меню», «Царь», «Dr.Naturi» и «Imperial cuisine» в странах СНГ, Израиле и Китае. Особенно важно отметить регистрацию товарного знака в КНР, так как указанная регистрация позволяет компании избежать мошенничества при поставках своей продукции агропромышленного комплекса и выйти на электронные торговые площадки КНР.

Развитие электронной торговли было также одной из основных задач РЭЦ в текущем году. Российский экспортный центр совместно с партнёрами и Центрами поддержки экспорта в регионах в 2020 году обеспечил выход на международные маркетплейсы более 1700 компаний МСП. А открытый РЭЦ в ноябре 2019 г. на китайском маркетплейсе Tmall.com национальный магазин, ориентированный на розничные B2С-продажи, позволил в 2020 году 86 компаниям разместить более 270 видов товаров. При этом объём продаж в магазине составил более 245 млн руб. при общем количестве продаж более 600 тыс.

Российский экспортный центр продолжает вести активную работу и по развитию демонстрационных павильонов в иностранных государствах, где могут разместить свою продукцию отечественные производители. В текущем году объем экспортных контрактов, заключенных с посетителями павильонов составил почти 0,5 млрд руб. Среди разместивших свою продукцию в павильоне ОАЭ можно отметить владикавказскую компанию ООО «Агрофирма ФАТ», которая при поддержке оператора павильона успешно прошла сертификацию своей продукции (вода минеральная) и заключила экспортный контракт на поставку бутилированной воды. Также можно выделить компанию ООО «Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария», разместившую свою продукцию - консервы в августе в павильоне в Китае, и уже заключившая экспортный контракт на поставку в сети китайских супермаркетов. При этом в этом году крупные игроки отрасли также воспользовались такой услугой – «Мираторг» (разместили продукцию в павильонах в ОАЭ и Вьетнаме) и «Макфа» (павильоны во Вьетнаме и Китае).

Также в 2020 году Российским экспортным центром была активизирована работа по программе КППК (корпоративная программа повышения конкурентоспособности). По итогам 11 месяцев 2020 г. заключено 32 соглашения о финансировании, в рамках которых компаниями для реализации проектов привлечено более 119 млрд руб. (объем экспорта до 2024 г. по текущим соглашениям составит 262 млрд руб.). При этом РЭЦ налажено взаимодействие как с экспортерами, участвующими и планирующими принять участие в программе, так и с ведущими банками, как непосредственными участниками механизма поддержки. Результатов такой работы стал значительный рост заинтересованности в программе - количество поступивших в РЭЦ заявок от банков увеличилось за год в 5 раз (176 заявок в 2020 году, 34 заявки в 2019 г.). В настоящий момент 118 заявок от банков находятся на рассмотрении в РЭЦ и Минпромторге России.

Одним из важнейших событий прошедших 11 месяцев, безусловно, стал запуск 26 ноября 2020 г. Информационной системы «Одно окно», в которой c 2021 г. предоставление поддержки по самым востребованным государственным программам РЭЦ – поддержка транспортировки и поддержка участия в выставочно-ярморочной деятельности и бизнес-миссиях будет осуществляться в электронном виде с полным уходом от бумажного документооборота и получением всех необходимых сведений от ФОИВ по СМЭВ.

НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ БУДЕТ РАСТИ

Важнейшую роль в достижении этих результатов сыграла государственная поддержка российского экспорта.

- Ключевые меры государственной поддержки экспорта сконцентрированы в профильном нацпроекте «Международная кооперация и экспорт». В текущем году он был скорректирован в соответствии с национальными целями развития страны. Ключевой показатель – реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта на 70% к 2030 году. Для достижения этой цели создается сквозная система поддержки экспортеров промышленной и аграрной продукции на каждом этапе жизненного цикла проектов – от подготовки самой идеи до послепродажного обслуживания. Связующим звеном, которое обеспечит быстрый и удобный доступ бизнеса ко всем механизмам стимулирования экспорта станет запущенная в конце ноября в эксплуатацию цифровая платформа «Одно окно», - говорит Василий Осьмаков, замглавы Минпромторга России. - В настоящий момент в структуру нацпроекта входят около 10 субсидиарных и нефинансовых мер поддержки. Одним из ключевых механизмов является поддержка предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Экспортерам компенсируются также затраты на патентование, сертификацию и омологацию. В систему поддержки экспорта включена сеть наших торговых представительств за рубежом. Модернизируются опорные лаборатории для признания испытаний нашей продукции за рубежом, создаётся Российская промышленная зона в Египте.

В ближайшие четыре года на реализацию всех мероприятий национального проекта будет направлено более 660 млрд рублей. В том числе около 300 млрд рублей – на поддержку экспорта конкурентоспособной промышленной продукции.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

- В следующем году РЭЦ, безусловно, продолжит донастройку существующих инструментов поддержки. Так, в новом году планируется запуск компенсационной модели поддержки участия экспортеров в выставочной деятельности. Экспортеры смогут самостоятельно организовывать индивидуальные стенды на выбранных ими выставках и получать компенсацию аренды площади и оплаты регистрационного сбора. Кроме того, как показала ситуация с коронавирусом, все больший акцент будет делаться на цифровом взаимодействии продавцов и покупателей. В следующем году мы будем увеличивать количество резидентов Национального магазина российских пищевых товаров на китайском маркетплейсе Tmall.com, который РЭЦ открыл год назад, а также создавать новые возможности на других площадках, включая китайское супер-приложение WeChat, - поделился планами на 2021 год Сергей Вологодский.