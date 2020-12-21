Пять привычек экологичного потребления, которые помогут сохранить природу и экономить деньги

Экологичность на самом деле выгодна не только планете в целом, но и каждому человеку Фото: Александр ГЛУЗ

Все чаще мы слышим о необходимости организовывать свою повседневную жизнь так, чтобы как можно меньше влиять на окружающую среду. При этом многие задаются вопросом: зачем мне это нужно? Зачем тратить время на поиск более экологичных решений, ресурсов и товаров, если можно не думать об этом? Возможно, мотивацией для этих людей станет тот факт, что экологичность на самом деле выгодна не только планете в целом, но и каждому человеку. Лайфхаками, как экономить, применяя в быту принципы экологичности, поделились специалисты по устойчивому развитию компании «Энел Россия».

1. Электричество:

- Установите двухтарифный или трехтарифный счетчик: ночью и в выходные тарифы на электроэнергию ниже. Пользоваться стиральной и посудомоечной машиной, в случае наличия двухтарифного счетчика, также лучше ночью – вы получите прямую экономию.

- Используйте энергоэффективные лампы. Они дольше служат, потребляют меньше электроэнергии и дают свет, приближенный по температуре к дневному, что положительно сказывается на зрении. Не забывайте их ответственно утилизировать, передавая на переработку!

- Используйте датчики движения в системах освещения – они также помогают избежать лишнего расхода электроэнергии.

- Без необходимости не оставляйте включенными в розетку электроприборы и зарядные устройства – это неэкономично, и к тому же небезопасно.

2. Вода:

- Установите счетчики воды и рационально пользуйтесь ей. Старайтесь избегать утечек воды, подтекающих кранов.

- Поставьте качественный фильтр и откажитесь от доставки воды в бутылях. Фильтр окупается за несколько месяцев и приносит существенную пользу для экологии: вы избегаете использования пластиковой тары, а также выбросов углекислого газа при доставке.

- Приобретайте приборы с возможностью «эко» режимов, они позволяют экономить используемую воду.

3. Отходы и ненужные вещи:

- Сдавайте в переработку вторсырье: бумагу, металлолом (старую металлическую посуду), отработавшую бытовую технику, одежду, пластиковые крышечки. Вы сможете выручить за них деньги, либо пожертвовать их стоимость в благотворительные организации.

- Если у вас есть вещи и приборы в хорошем состоянии, но вы ими больше не пользуетесь – продайте их на специальных платформах или передайте нуждающимся. Вы избавитесь от ненужных вещей и получите прибыль, а кто-то приобретет действительно необходимое за небольшие деньги.

- Старая одежда и другой текстиль, а также фурнитура нередко идут на переработку. Например, старый текстиль преобразовывается в волокно, который потом может использоваться в качестве шумоизоляционного материала или при изготовлении подушек, матрацев, одеял и других изделий.

Используйте энергоэффективные лампы. Они дольше служат, потребляют меньше электроэнергии и дают свет, приближенный по температуре к дневному, что положительно сказывается на зрении. Фото: Александр ГЛУЗ

4. Одноразовое и многоразовое использование:

- Вам нужен инструмент на один раз или вечернее платье для одного торжественного случая? Не нужно их покупать: система проката выручит вас, поможет сэкономить и уберечь дом от появления потенциально ненужных вещей.

- Минимизируйте использование одноразовых вещей – пакетов, посуды, упаковки, бытовых и канцелярских принадлежностей. В долгосрочной перспективе вещи многоразового использования всегда выгоднее, ведь вы покупаете их всего один раз. Отказавшись от одноразовых предметов, вы уменьшаете использование ресурсов для производства и объем пластиковых отходов.

5. Рациональность в быту:

- Выбирайте товары крупной фасовки. Большая фасовка обычно получается дешевле за единицу товара. К тому же, сокращается количество отходов упаковки, а дома для удобства всегда можно переложить нужное количество в многоразовую удобную тару для повседневного использования. При выборе обратите внимание, чтобы упаковка по возможности была перерабатываемой.

- Откажитесь от вредных привычек, ведь на сигареты и алкоголь уходят немалые средства. Да и сладкое в больших количествах тоже не приносит пользы организму.

- Больше ходите пешком или используйте для перемещения велосипед. Так вы сэкономите на бензине, а в перспективе – и на затратах на поддержание здоровья.

Посчитайте, сколько вы сэкономите! Заведите отдельный счет, на который переводите деньги каждый раз, когда прошли пешком или проехали на велосипеде, отказались от доставки или пачки сигарет. Сумма должна быть равна той, которую вы должны были потратить. Уверены, результаты в конце месяца вас порадуют!

Эти несложные меры позволят вам не только проявить заботу о нашей планете, но и оптимизировать собственные расходы.