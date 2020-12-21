Бишкек, Минск, далее – Нур-Султан?

Нур-Султан. Монумент Байтерек (Астана-Байтерек). Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Казахстане местные кинематографисты создали очередной шедевр. Фильм пафосно называется «Плач Великой степи», и республика уже выдвинула его на «Оскар». Получит вряд ли, поскольку нет там ни трансгендеров, ни лесбиянок, ни даже гомосексуалистов, хотя лента идеологически выдержана для американской киноакадемии безупречно – еще одна версия голода, пардон, «голодомора», который здесь в начале 30-х годов прошлого века якобы устроила Москва. Полный комплект – звери-комиссары характерной национальной внешности, злые русские красноармейцы, расстреливающие мирное население и т.д. В фильме заявлено, что в результате «голодомора» погибли 8,5 миллиона казахов, а еще 1,5 миллиона человек вынужденно покинули страну. Оставим в стороне, что такого количества казахов в те годы просто не могло быть. По итогам переписи 1926 года в республике проживало 3 627 612 лиц казахской национальности. То есть, если верить фильму, то каждый из казахов должен был умереть или эмигрировать, как минимум, трижды.

Кадр из фильма "Плач Великой степи".

ПУТЕМ УКРАИНЫ?

Впрочем, всем понятно, что этот фильм – явление не культурной жизни, а совершенно четкий идеологический инструмент в борьбе разных политических сил в Казахстане. И выход его на экраны тоже не случаен. 10 января в республике состоятся выборы в нижнюю палату местного парламента – Мажилис. В предвыборный период антироссийская риторика «демократических» партий Казахстана цветет и пахнет. Так, например, депутат от Демократической партии «Ак Жол» Берик Дюсембинов направил в правительство запрос с требованием «дать Великому голоду 1932-1933 г.г. правовую оценку как акту геноцида казахского народа, организованному тоталитарной властью большевиков» из Москвы.

А руководство все той же партии «Ак Жол» в своем обращении к президенту республики Касым-Жомарту Токаеву призвало исключить из Конституции Казахстана часть 2 статьи 7, регламентирующую употребление русского языка в государственных организациях и органах местного самоуправления.

Не правда ли, очень напоминает Украину после госпереворота в 2014 году, когда борьба с русским языком стала одним из приоритетов властей, а «празднование голодомора» превратилось в настоящий фетиш для страны. Благо, и там, и тут подобные инициативы и решения всячески подпитываются из-за рубежа, а в казахстанской блогосфере все чаще стали звучать скоординированные обвинения Москвы в притеснении и национальном угнетении казахов в СССР. Тем более, что, весьма похоже, подпитываются такие выступления не только идеологически, но и финансово.

По мере приближения к выборам попытки западников задействовать националистические силы в нападках на российско-казахстанские отношения и стратегическое партнерство только усилилось. Что и неудивительно. Ведь на фоне недавнего очередного переворота в Киргизии, беспорядков в Белоруссии, войны в Карабахе, лучший повод для попыток зажечь еще одно пламя вдоль границы России – парламентские выборы в Казахстане. Если бы в той же Молдавии не победила на выборах западная креатура Майя Санду, то нет сомнений, что и там бы вспыхнули волнения.

ЗАПАД ИМ «ПОМОЖЕТ»

Сомневаться в этом нет никаких оснований, поскольку Запад особо своих намерений и не скрывает. Еще в октябре нынешнего года глава американской дипмиссии в Казахстане Уильям Мозер дал интервью каналу «Казах-ТВ». Что интересно, господин посол больше говорил не о развитии американо-казахстанских отношений, а поучал, что надо делать, и перечислял, каких шагов Вашингтон ожидает от Нур-Султана (напомним, так теперь называется после недавнего переименования столица Казахстана). И самые жесткие поучения относились к необходимости перехода в РК к западным «демократическим» стандартам. Как считает Вашингтон (не забудем, что посол проводит официальную политику своего государства, в Казахстане не соблюдается право граждан на «мирный протест» (привет казахам от погромщиков BLM), нет прогресса в построении «справедливого общества, в котором молодежь могла бы реализовать свой потенциал.

Посол США в Казахстане Уильям Мозер. Фото: Youtube

Как выглядит «мирный протест» граждан, ваш покорный слуга насмотрелся в разных постсоветских республиках, да и в самом Казахстане попытки разжечь пламя майдана предпринимались после избрания президентом Токаева 9 июня прошлого года. Когда в столице республики и крупных городах оппозицией были устроены беспорядки, которые продлились несколько дней. Кстати, аккурат перед выборами, американские делегации, в которые входили и известные представители Демпартии США, не вылезали из предвыборных штабов оппозиционных лидеров. Но те события можно считать репетицией. Времени на подготовку у застрельщиков просто не было, поскольку Токаев, уже занимавший пост главы государства, объявил о внеочередных выборах за два месяца, 9-го апреля.

Что касается «заботы» о перспективах молодежи, то со стороны Запада она выглядит особенно трогательной. В Казахстане, наверное, самая либеральная среда для действий всякого рода зарубежных структур на всем пространстве СНГ, и после смягчения карантинных ограничений по коронавирусу представительство USAID и местные филиалы тех же американских НПО (NED, Internews Network и т.д.) возобновили продвижение своих гуманитарных проектов с удвоенной силой. И не случайно западные политологи используют для воздействия на молодежь такие популярные у нее платформы, как Zoom, Youtube, Facebook. Лучшего инструмента, чтобы подтолкнуть молодых людей к экстремизму, на данный момент просто не существует. При этом, организационная и пропагандистская подготовка массовых беспорядков ведется через обвинения властей в «коррупции», «фальсификации итогов» будущих выборов, требования «свободы и демократии». Партнерами западных структур выступают общественная организация «Абырой» («Честь»), Казахстанское международное бюро по правам человека и десятки, если не сотни других организаций. В условиях пандемии коронавируса, падения мировых цен на углеводороды, все эти претензии к властям республики ложатся на благодатную почву.

НАСТОЯЩИХ БУЙНЫХ МАЛО?

Все прекрасно понимают, что реактивную молодежь очень легко поднять на протест, да еще под благородными и «правильными» лозунгами. Но ей требуются руководители, которые будут ставить задачи, вести за собой и так далее. И тут, что тоже никем не скрывается, ставка Запада делается на сбежавшего из страны и проживающего ныне во Франции олигарха-оппозиционера Мухтара Аблязова и активистов его партии «Демократический выбор Казахстана», запрещенной в РК.

Кроме них, Запад всячески поддерживает казахских националистов, которые всегда готовы разжигать межнациональные противоречия или даже создавать их. Кроме поддержки этих сил, в Казахстане активно пытаются сейчас создать ячейки «независимых активистов», готовых к силовому противоборству с правоохранителями и выступать под любыми радикальными лозунгами. Не исключено, что к участникам протестов и беспорядков присоединятся и сторонники четвертой по величине в стране Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), объявившей грядущим выборам бойкот.

Что поражает во всей этой ситуации, так это поразительное равнодушие властей Республики Казахстан к происходящему. Нет, в хорошем грядущем результате правящей пропрезидентской партии «Нур Отан» никто не сомневается, вот только у руля республики уже не Назарбаев с его непререкаемым авторитетом. Более того, наскоки на Россию в какой-то степени властями республики даже поддерживаются, пусть и не напрямую (пока). Осенью этого года, например, на публичное обсуждение был вынесен проект указа президента РК «О государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий», написанный в явно «антимосковском» духе. Русские стали более активно выдавливаться из органов управления на всех уровнях, им отказывают в престижных должностях вследствие «казахизации» общественной и политической жизни, а русскоязычная среда искусственно сокращается.

Во время съезда партии "Нур Отан" в Нур-Султане, 2019 г. Фото: Павел Александров/ТАСС

Зато, что касается американской деятельности в республике, тут, похоже, дан «зеленый свет». Активность зарубежных НПО растет, спектр их деятельности увеличивается, но никаких ограничительных мер по купированию американского присутствия в РК, не предпринимается. Более того, Министерство информации и общественного развития оказывает всяческую поддержку проведению мероприятий западных «общественников» и взаимодействию с ними аналогичных казахстанских НПО.

На что расчет? На то, что с американцами удастся «договориться»? Он не просто ошибочен, а грозит фатальными последствиями: политика заигрывания с Западом не помогла еще ни одному государству на постсоветском пространстве и практически всегда приводила к тяжелым последствиям. Тем более, что Казахстан такой лакомый кусок для Вашингтона в силу своего географического положения. Расположенный между Россией и Китаем, он является идеальным форпостом для противодействия этим двум государствам, объявленным США своими главными стратегическими противниками. И жалеть его в этой борьбе американцы, если добьются своих целей, точно не будут.