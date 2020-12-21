Кремлевский звонарь: Новый год наступает не с 12-м ударом курантов!

Развеян главный миф праздничной ночи Фото: Shutterstock

Есть у нас старая новогодняя традиция. Нет, это не посмотреть похождения Жени Лукашина на 3-й улице Строителей. После поздравления Путина наш человек торопится поджечь бумажку со списком желаний, кинуть огарки в бокал с шампанским и выпить этот волшебный эликсир. Весь магический ритуал нужно успеть провернуть, пока кремлевские куранты отсчитывают последние секунды уходящего года.

А вот теперь мы сломаем весь ваш внутренний мир. Все вы делали неправильно! Оказывается, удары колокола Спасской башни считают не последние секунды уходящего года, а первые секунды года наступившего. Новогодние секреты kp.ru открыл звонарь московского Кремля и Храма Христа Спасителя Константин Мишуровский.

- Новый год наступает в 0 часов 0 минут 1 января, - обозначил, казалось бы, банальную истину Мишуровский. - И часы Спасской башни устроены таким образом, что ровно в 00.00 запускается механизм для исполнения колокольного звона на ярусе Спасской башни. И раз он запускается в 00.00, то первый звук, который мы вообще слышим во время работы этого механизма – и есть момент наступления нового года.

А эту информацию вообще можно причислить к государственной тайне — как же устроен механизм главных часов страны?

- Когда механизм запускается, включается особый вал, который начинает вращаться, там девять колков, которые приводят в действие девять молотков, - отметил Мишуровский. - Четыре раза колки срабатывают. И получается четыре последовательности по девять ударов малых колоколов. От самого маленького до самого большого колокола. А после этого начинает работать механика, которая приводит в действие главный молоток часового колокола. Но она работает только после того, как сработают вот эти четыре последовательности ударов четвертей. А это значит, что весь колокольный перезвон от начала до конца совершается таким образом, что он начинается в 0 часов 0 минут 0 секунд, а завершается, когда завершается, тогда все это отыграет. А Новый год в эти секунды уже наступил!