Прививать от коронавируса людей старше 65 начнут до конца этого года

До конца 2020 года в регионы планируется поставить более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца 2020 года в регионы планируется поставить более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса. Из них уже сегодня в регионы отгружено 330 тысяч доз. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам министра, вакцина успешно прошла исследования на группах людей с сопутствующими заболеваниями. Правда, по-прежнему сохраняются предостережения для тех, кто болен аутоиммунными заболеваниями. Ну и эффективность вакцины может снижаться в сочетании с приемом некоторых лекарств.

- Но вакцина работает хорошо и позволяет избежать заболевания в тяжелых формах. При этом нужно помнить, что вакцина – это не маска, это не ограничительная мера, это формирование иммунитета. Человек сталкивается с возбудителем и какие-то проявления при этом возможны. Иммунитет отрабатывает этот возбудитель и соответственно формирует систему защиты именно гуморальную, подключает клеточный иммунитет. Поэтому вакцина на сегодняшний день показывает себя хорошо, - оценил работу вакцины, направленной на профилактику новой коронавирусной инфекции Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также Минздрав рекомендовал регионам при доступности препарата вовлекать в вакцинацию пациентов с сахарным диабетом. Это заболевание существенно утяжеляет течение ковида. Поэтому диабетики относятся к особой группе риска и должны соблюдать максимальные меры предосторожности, чтобы не заразиться.

Министр здравоохранения сообщил, что сейчас идут последние дни по клиническим испытаниям вакцины среди людей старшей возрастной группы. Ожидается, что на следующей неделе вакинацию от коронавируса могут начать среди тех, кто старше 65-ти лет — то есть в той самой возрастной группе, где самая высокая смертность. После 23 – 24 декабря клинические исследования «Спутника-V» в этой возрастной группе завершатся и эксперты оценят полученные результаты. По предварительным результатам, они хорошие. А значит, вскоре можно начинать массовую вакцинацию.

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