Анна Щербакова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 по 27 декабря в Челябинске пройдет очередной чемпионат России по фигурному катанию. Последние два турнира неизменно выигрывала ученица группы Этери Тутберидзе - Анна Щербакова. Так было в декабре 2018 и 2019 года. Последний раз до Ани чемпионкой России на предолимпийском первенстве страны была Алина Загитова. Это произошло в декабре 2017 года в Санкт-Петербурге.

Накануне старта чемпионата России 2021 в Челябинске Аня поведала о том, что получила от своих фанатов подарки от фанатов из Китая. Осенью 2019 года именно на Гран-При Китая Щербакова одержала одну из первых своих побед на соревнованиях среди взрослых. И этим успехом покорила болельщиков в этой стране.

Посланию из Китая Щербакова была очень рада, о чем рассказала в своем Инстаграме, выложив фото презентов и подписав снимок:

- Спасибо моим болельщикам из Китая, что, даже несмотря на такую непростую ситуацию в мире, они продолжают меня поддерживать. Никогда не забуду прошлогоднюю поездку в Чунцин.

На кадрах, которые показала Аня - мягкие игрушки и картины с изображением фигуристки. Все эти презенты привели в восторг спортсменку.

Анна Щербакова, напомним, является чемпионкой России 2019 и 2020. Она - серебряный призер чемпионата мира среди юниоров. На взрослом уровне Щербакова побеждала на двух этапах серии Гран-При. А в финале Гран-При в Турине в декабре 2019 года она заняла второе место. На чемпионате Европы 2020 в австрийском городе Грац Анна Щербакова заняла второе место, уступив Алене Косторной.

На предстоящем в Челябинске чемпионате России 2021, который пройдет с 24 по 27 декабря, Аня - одна из фавориток в битве за первое место. Однако же конкуренция в этой гонке будет очень высокой. Короткая программа у девушек намечена на 25 декабря, а на следующий день - произвольная. 27 декабря в последний день турнира - показательные прокаты лучших фигуристов по итогам чемпионата России.