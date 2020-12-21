Мурашко назвал самые благополучные по коронавирусу регионы

Интервью министра здравоохранения Михаила Мурашко телеканалу «Россия 24» затронуло вопрос, где в стране наиболее хорошая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Интервью министра здравоохранения Михаила Мурашко телеканалу «Россия 24» затронуло вопрос, где в стране наиболее хорошая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В числе лучших регионов министр назвал Новосибирскую и Курганскую области. А если брать более глобально, то «отличники» и «хорошисты» по этим показателям – это, в основном, регионы Центрального и Приволжского федерального округа, особенно города-миллионники.

На вопрос о том, как быстро мы сможем вернуться к нормальной жизни, Михаил Мурашко ответил, что все зависит от скорости формирования популяционного иммунитета.

- На наш взгляд то, что сегодня мы уже сумели получить лекарство, наверное, позволю себе сравнить это с оружием в борьбе с пандемией, и те объемы (поставки вакцины от коронавируса, - прим. ред.), которые запланированы, позволяют нам надеяться, что в весенний период мы уже должны выходить со значительно меньшей заболеваемостью. Но хотелось бы, чтобы и в этот период люди не забывали о том, что сегодня риски заражения существуют, особенно лица старшего возраста и те, кто имеет хронические заболевания, - сказал Михаил Мурашко.

Министр призвал в новогодние праздники не забывать о своем здоровье в целом, защитить себя и своих детей не только от ковида, но и от травматизма, не рисковать и не испытывать систему минздрава на прочность.

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