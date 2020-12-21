ВКонтакте запустила «сарафанное радио»: пользователи смогут рекомендовать друг другу сообщества

ВКонтакте запустила в сообществах кнопку «Рекомендовать». С её помощью можно будет рассказывать друзьям о любимых брендах и обращать их внимание на интересных авторов: например, музыкантов, художников, фотографов, создателей клипов.

Новый инструмент позволит бизнесу привлечь больше клиентов и чаще быть на виду. Ведь пользователи не всегда вступают в сообщество магазина, салона красоты или местной кофейни, даже если остались довольны покупкой или услугой. Теперь с помощью кнопки «Рекомендовать» они могут подсказать друзьям, что место проверенное и туда можно смело обращаться.

Для создателей контента нововведение также станет возможностью расширить аудиторию. Прежде пользователи могли рассказать об интересном сообществе на своей стене или в чатах. Однако не каждый готов делать тематический пост, а в беседах обычно собираются небольшие группы людей. Теперь же подписчики порекомендуют сообщество одним нажатием кнопки — и это увидят сразу все их друзья.

Паблики, которые отметили знакомые, пользователь найдёт в соответствующем блоке в разделе «Сообщества». Их можно будет увидеть и в новостной ленте в десктопной версии ВКонтакте. В самом сообществе также отобразится, сколько друзей его советуют и кто именно, — можно им написать, если понадобится что-то уточнить. Важно, что пользователь не видит рекомендации от незнакомцев: в том числе поэтому у недобросовестных администраторов не выйдет ввести аудиторию в заблуждение, накрутив счётчики. Новая функция станет доступна всем пользователям в течение дня.

Александр Круглов, заместитель CEO по стратегии и развитию бизнеса ВКонтакте:

«Это важное обновление для всех предпринимателей и авторов ВКонтакте. С весны мы наблюдаем удивительную ситуацию: во всём мире люди сплотились, помогают друг другу. Так, жители городов поддерживают малые бизнесы, фанаты — любимых музыкантов, художников, фотографов, создателей развлекательного контента. Социальность всегда была важным направлением для нововведений ВКонтакте — только здесь можно каждый день открывать что-то новое благодаря друзьям и единомышленникам. Поэтому мы решили сделатьтехнологическое „сарафанное радио“, ведь советы от близких — одна из самых мощных мотиваций, чтобы сделать заказ именно у этого продавца или всё же потратить время, чтобы познакомиться с творчеством нового автора».

ВКонтакте уделяет особое внимание поддержке малого бизнеса и создателей контента. К примеру, веснойстартовала акция «Поддержим бизнес». За четыре месяца более 100 тысяч предпринимателей получили поддержку на сумму свыше 242 миллионов рублей. Осенью ВКонтакте запустила новую акцию, в рамках которой даёт бонусы на сумму до 3 тысяч рублей тем, кто использует мобильное продвижение или автопродвижение товаров. Акция продолжится до конца декабря.

В декабре ВКонтакте представила единую платформу монетизации для создателей контента. Её основой станет новая партнёрская программа, которая с 1 февраля заменит собой рекламную сеть ВКонтакте и позволит администраторам сообществ зарабатывать на 50% больше. Также в единую платформу монетизации войдут VK Donut, маркет-платформа, гранты, товары, сервисы для денежных сборов, нативная реклама, возможности монетизации мини-приложений и музыки.

Ранее ВКонтакте запустила бесплатные видеозвонки для работы и онлайн-обучения: больше 100 участников, никаких лимитов по времени и возможность присоединиться к разговору без профиля в соцсети. Организаторам мероприятий также будет полезна возможность вести трансляции видеозвонков. Новая функция поможет эффективнее проводить лекции, конференции, мастер-классы и совместные прямые эфиры.