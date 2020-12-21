Нефтяники все активнее внедряют цифровые технологии как в добычу, так и в переработку нефти

80 российских ИТ-компаний приняли участие в online-выставке Rosneft Pitch Day, которая проводится для специалистов по цифровизации и автоматизации технологий. Представители компании планируют сформировать пакет перспективных решений для внедрения в производственные процессы. Вместе с основными подразделениями нефтяной компании новые отечественные ИТ-решения изучали представители 72 дочерних предприятиях.

Выставка такого масштаба в «Роснефти» проходит впервые. Ранее правительство РФ поручило ключевым государственным компаниям активнее замещать импортные технологии, внедряя отечественные решения.

Нефтяников в первую очередь интересовало применение технологий Индустрии 4.0 — интернета вещей, блокчейн, Big Data, машинное обучение, дополненная реальность для управления и оптимизации процессов в нефтегазовой отрасли. Разумеется, также немало внимание уделялось автоматизации процессов геологоразведки, добыче, бурению и разработке месторождений; управлению цепочками поставок и логистикой; процессам нефтепереработки/ нефтегазохимии; системам контроля и мониторинга.