Королева Елизавета II опасается, что внук раскроет все дворцовые тайны

Отказавшиеся в январе 2020 года от королевских полномочий внук британской королевы Елизаветы II, принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и сыном Арчи переехали в Калифорнию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказавшиеся в январе 2020 года от королевских полномочий внук британской королевы Елизаветы II, принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и сыном Арчи переехали в Калифорнию.

Почти сразу после смены места жительства они подписали контракт со стриминговой платформой Netflix. По условиям соглашения, на телеканале члены королевской семьи должны были продюсировать документальные фильмы, сериалы и детские программы.

Сейчас на платформе идет сериал «Корона», рассказывающий о британском королевском доме. В мировых СМИ появилась информация, что руководство Netflix оказывает на Гарри и Меган давление и просят их для сценария очередного сезона рассказать пикантные подробности из жизни венценосных особ. В Британии опасаются, что герцог и герцогиня Сассексие могут купиться на многомиллионные гонорары и раскрыть секреты отношений в стенах Букингемского дворца.

- Мы не знаем, о каких деньгах идет речь, но учитывая, что Гарри и Меган перестали получать государственное финансирование, они должны зарабатывать, и предложение Netflix - не совсем плохой вариант, - пишут американские журналисты.

Судя по утечкам, Netflix за тайны королевского двора предлагает 75 млн. фунтов стерлингов.

- За такие деньги Гарри и Меган могут рассказать королевские тайны и превратить эти истории в контент для сериала, - пишут в таблоидах.

Выносить сор из избы – вполне себе в духе королевской семьи. В 1995 году принцесса Диана поведала миру о сложностях ее катастрофического брака с принцем Чарльзом. Говоря о романе принца Уэльского с Камиллой Паркер-Боулз, она тогда заявила: «Нас трое в этом браке».

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