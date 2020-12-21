Александр Курляндский не любил говорить о «Ну, погоди!», но именно этот мультфильм его прославил

Писателю и сценаристу было 82 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Курляндский не очень любил говорить о «Ну, погоди!» То есть буквально - встречал вопросы журналистов о происхождении Волка и Зайца слегка кривой улыбкой: «Ой, может, не надо?» В конце концов, у него за плечами было много всего другого. Даже если говорить только о мультфильмах - «Великолепный Гоша», «Возвращение блудного попугая», короткометражки из «Веселой карусели». А еще - сценарии для киножурналов «Ералаш» и «Фитиль». А еще - повести для детей. А еще - сатирический детектив «Тайны кремлевских подземелий» о пропаже президента России Николая Борисовича Елкина… И все равно, именно Волк и Заяц первыми приходят в голову при упоминании фамилии Курляндского.

Вообще-то он не собирался становиться ни сценаристом, ни литератором. Да, в школе выпускал рукописный сатирический журнал «Клизма», в котором критиковал учителей, а в институте сочинял сценарии капустников, но относился к этому только как к развлечению, приятному досугу. Институт был Московский инженерно-строительный, и Курляндский собирался всю свою жизнь работать по полученной там профессии - благо, у него с детства были серьезные склонности к физике и геометрии. Но в какой-то момент Курляндский и его приятель Аркадий Хайт познакомились с Марком Розовским. Сначала сочиняли миниатюры для его эстрадной студии в студенческом театре МГУ, а потом придумали юмореску для радиопередачи «Веселый спутник», где Розовский работал. Поворотным моментом стало получение гонорара в 30 рублей: Курляндский вдруг осознал, что за час заработал треть своего месячного дохода (он тогда был прорабом и получал 90 рублей в месяц). Он в первую минуту даже не мог поверить, что за сочинение шуток, доставлявшее ему искреннее удовольствие, еще и платят. И с тех пор посвятил себя юмористическому жанру. Начал писать в «Литературную газету» (многие помнят выпуски клуба «12 стульев», которые там печатались на последней полосе), сочинять эстрадные программы…

«Ну, погоди!» начался в 1969 году, когда Эдуард Успенский пригласил Курляндского, Хайта и Феликса Камова на «Союзмультфильм», чтобы они написали смешной сценарий мультика. Они решили заимствовать ситуацию из природы - когда одно животное преследует другого, чтобы съесть. Лис с петухом, как и кот с мышью, не подошли (кстати, Курляндский потом всю жизнь утверждал, что, придумывая сюжет, и понятия не имел о существовании мультсериала «Том и Джерри»). В итоге сочинили три мини-новеллы о том, как волк безуспешно ловит зайчонка. Из этим крошечных новелл режиссер Геннадий Сокольский сделал мультфильм длительностью 2 минуты 24 секунды. Он вошел в уже упомянутый выше альманах «Веселая карусель». Его далеко не все видели (хотя он давно выложен на YouTube). Но это - самый первый, «пилотный» выпуск «Ну, погоди!»

«Ну, погоди!» начался в 1969 году, когда Эдуард Успенский пригласил Курляндского, Хайта и Феликса Камова на «Союзмультфильм», чтобы они написали смешной сценарий мультика. Фото: кадр из фильма

Потом производство новых серий поставили на поток, за них взялся Вячеслав Котеночкин (говорят, Курляндский предлагал «Ну, погоди!» и другим режиссерам, но они сочли сюжет какой-то чепухой). Волк и Заяц заметно изменились внешне, обретя привычный нам облик, их стали озвучивать Анатолий Папанов и Клара Румянова… И их мгновенно полюбили все советские дети. Конкурентов у них было немного: ни в советском прокате, ни на советском телевидении не показывали американские мультфильмы. Ни про Тома и Джерри, ни, например, про Хитрого койота и Дорожного бегуна (этот замечательный сериал тоже очень близок по сюжету и настроению к «Ну, погоди!», только действие разворачивается на юго-западе США, где обитают койоты и кукушки-подорожники). Впрочем, «Ну, погоди!», в свою очередь, никому не известен в США (хотя, как рассказывал Курляндский, его показывали американским астронавтам, участвовавшим в программе «Союз-Аполлон», и они остались в восторге).

Сейчас на «Союзмультфильме» готовят «перезапуск» «Ну, погоди!» - должны выйти еще свыше 50 семиминутных серий, в которых появятся новые персонажи, а «старого» Волка озвучит Гарик Харламов. Все это еще и имеет какое-то отношение к горнолыжному курорту «Роза Хутор». Но не имеет никакого отношения к Курляндскому. Вне зависимости от того, успешным или провальным окажется новый сериал, мы навсегда запомним тех Волка и Зайца, которых придумали они с Хайтом, Камовым и Котеночкиным. И всегда будем им за них благодарны.