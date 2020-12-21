Владимир Путин назвал главную опасность для России

Начав свое выступление на коллегии министерства обороны с признания того, что «это был тяжелый год», закончил его Владимир Путин тем не менее вполне оптимистично. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Начав свое выступление на коллегии министерства обороны с признания того, что «это был тяжелый год», закончил его Владимир Путин тем не менее вполне оптимистично. Российская армия несмотря ни на что находится на одной из ведущих позиций в мире.

- Я помню очень хорошо свои первые разговоры на министром обороны Сергеевым, - вспомнил президент, как обстояли дела 20 лет назад. - Он мне тогда сказал: «А что я могу сделать? Даже на содержание ядерных сил не хватает денег». Что у нас сейчас? К середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70 процентов, это по силам общего назначения, а в ядерных силах – 86 процентов. Таким образом, наша армия и что особенно важно ядерная «триада» вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России.

Но тут же обратил общее внимание, что почивать на лаврах в современном мире просто невозможно.

- Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо, - заявил президент. - Скорость изменения во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока. Это даже не Формула-1, скорости изменения космические. Остановимся хотя бы на одну секунду, и сразу начнем отставать.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Путин похвалил российскую армию и за ее прямые обязанности, и за Парад Победы, и за вклад в борьбу с коронавирусом, и даже за помощь мирных жителям в Карабахе. И все же главным оставалось то, с чего он начал: необходимо с огромными усилиями совершенствовать современные виды вооружения.

- Ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами ресурсы, чтобы обеспечить свое превосходство. У нас нет шансов им уступить ни в чем! - напутствовал руководство минобороны президент. - Вы знаете народную мудрость «Самое плохое догонять и просить». А если нам снова не придется догонять, тогда и просить не нужно будет.

Доклад министра обороны Сергея Шойгу традиционно был об итогах года завершающегося и планах на год наступающий.

- В 2020 году расширилась география вызовов для нашей страны, возросла роль военной силы в решении международных проблем. НАТО рассматривает Россию своей главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ, - прямо указал на главную опасность для страны министр.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ШОЙГУ

- Боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%.

- Заболеваемость коронавирусом в российской армии на 37% ниже, чем по стране.

- Спланированные показатели закупок современных образцов за счет принятых мер позволят довести к концу 2024 года уровень современности армии и флота до 75,9%.

- До 2025 г ВКС России получат 22 новейших истребителя Су-57.

- В начале следующего года заключим долгосрочные контракты на дополнительную закупку высокоточных ракет большой дальности, чем увеличим их количество в два раза.

- В ВКС начали поступать первые современные комплексы разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов средней дальности "Иноходец" и "Форпост".

- Обустройство военной базы на острове Земля Александры полностью завершено.

- В течение пяти лет из-за отсутствия индексации образовался дефицит средств для выплаты денежного довольствия. В целях недопущения снижения выплат военнослужащим предлагается рассмотреть возможность увеличения фонда денежного довольствия в 2021 году.