«Звезда» обеспечивает своих работников жильем

Ровно пять лет назад был основан судостроительный комплекс «Звезда». Во время празднования первой круглой даты руководство судоверфи выдало работникам ключи от 228 квартир в пяти новостройках, что стало результатом строительства второй очереди Шестого микрорайона города Большой Камень (четыре дома первой очереди строители сдали еще в начале лета).

Напомним, судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного завода «Звезда» консорциумом инвесторов во главе с компанией «Роснефть». Судоверфь специализируется на выпуске крупнотоннажных судов, судов ледового класса и других видов морской техники, часть из которых ранее на территории России не производились. Модернизация предприятия проводится параллельно с развитием социальной инфраструктуры. Для привлечения специалистов «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» ведет масштабную работу по подготовке и привлечению квалифицированных кадров. А для этого требуется жилье. Больше того – много жилья…

В последнее время штат судоверфи превысил 4000 человек, а к моменту ввода в эксплуатацию всех объектов судостроительного комплекса, когда он заработает в полную силу, число работников превысит 7000. Население города Большой Камень увеличится почти на треть (если учитывать членов семей заводчан). Именно поэтому начиная с 2016 года запущена программа строительства нового жилья. За это время «Звездой» введены в эксплуатацию и заселены 10 новостроек на 480 квартир в двух микрорайонах – Пятом и Шестом. Одновременно продолжаются работы и в других микрорайонах – Парковом, Садовом, Нагорном и Зелёном. Работы по строительству и проектированию ведутся параллельно по 58 жилым домам.

Всего для корабелов в городском округе планируется построить жилые дома на 5789 квартир – как при участии подрядчиков ССК «Звезда» (5039 квартир), так и администрации Приморского края (750 квартир).

Эксперты отмечают, что благодаря судостроительному комплексу город Большой Камень получил новый импульс к развитию. Формируемый на Дальнем Востоке России судостроительный кластер создает тысячи рабочих мест и способствует экономическому развитию региона.