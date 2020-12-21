Геннадий Онищенко: Ёлку хлоркой поливать не надо

Геннадий Онищенко. Фото: Евгения ГУСЕВА

Обычно предновогодние хлопоты начинаются с коренного вопроса: ставить или не ставить елку в своем доме? А если ставить, то какую: настоящую или искусственную? И чем нынешняя елка должна отличаться от прошлогодней?

Эти вопросы мы задали читателям газеты «Комсомольская правда», слушателям Радио «КП» и ВИП-персонам - друзьям «Комсомолки».

Геннадий Онищенко прежде всего уточнил:

- Если вы за точку отсчета берете коронавирус…

- Конечно.

- …то никак нынешняя елка не должна отличаться от предыдущих.

А вот если смотреть с точки зрения сохранения живой природы, конечно, лучше, чтобы она была у вас многоразовая. Тем более, что сейчас их делают почти соответствующими естественному растению.

Потому как чтобы вырастить живое деревце полутораметровой длины, какие обычно ставят в квартирах, нужно несколько лет.

- А дети не хотят искусственную ёлку.

- Я понимаю, конечно, детям желательно видеть не квази-елку, а растение естественное. А вот что касается взрослых, они уже налюбовались естественной природой, они уже ответственно могут осознавать, что елка искусственная – это оправданно. Но к коронавирусу это отношения не имеет.

- А вот у вас дома какая елка будет?

- У нас искусственная, мы уже несколько лет подряд ее ставим.

- Но у вас же десять внуков.

- По-моему, они уже нарядили ее. Я не проверил. Но от этого не меняется подход к проблеме.

- Они уже поставили искусственную?

- Да. Игрушки еще есть с детства моего на этой елке.

- Серьезно?

- Те стекляшки, те классические Деды Морозы, которые вызывали почти сакральное впечатление, когда стеклянный Дед Мороз пристегивался к ветке. Игрушки из моего детства до сих пор сохранились. Так что, слава Богу, им уже больше шестидесяти лет.

- То есть вы рекомендуете не покупать живых елок…

- Я не то что не рекомендую… Конечно, если кто-то хочет живую елку, чтобы она благоухала хвоей, наверное, в этом есть свои резоны. Хотя это очень дорогая плата природы за наше хотение.

Я же, например, убежденно считаю, что моим детям и внукам лучше, чтобы они наряжали искусственное деревце. Ведь все зависит от мотивации.

Кстати, елочных базаров пока по Москве не видно. Во всяком случае, их не так много, как в прошлые годы было. Но вот в Кремль уже привезли столетнюю натуральную елку.

- Скажите, а елки, игрушки – их надо как-то дезинфицировать?

- Если вы купили в магазине, то дезинфицировать не надо. На них никто не чихал, не кашлял. То, что вы хранили дома, от пыли протереть, конечно, надо. Они же лежали где-нибудь в кладовке. Но в хлорку макать точно не нужно.

Елку обливать раствором хлорамина тоже не нужно. Наряжайте, как вы ее всегда наряжали.

И внимательно следите за здоровьем всех членов семьи. Чтобы не получилось так, что кто-то, прежде всего из взрослых, принесет в дом инфекцию.

И уж во время новогоднего застолья вероятность заражения, конечно же, будет очень высокой. За этим последите.

А все остальное нужно делать в том же формате, что и раньше. То есть преодолеть накопившуюся гнетущую психологическую, почти депрессивную, обстановку, которую мы создали вокруг этого коронавируса. И максимально разрядить ее праздником.

- И подарками?

- Постарайтесь более тщательно подойти к подбору подарков, не только для детей, но и для взрослых. Чтобы вызвать у них истинную радость. И ожидание того чуда, которое мы неизбывно все-таки ждем. И оно обязательно придет.