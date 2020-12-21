Шоу «Ледниковый период»: Бузова оправдалась инсультом сестры, Загитова объяснила немногословие страхами, Ягудин собрался креститься

К окончанию проекта у одной из его участниц, Ольги Бузовой, стало обнаруживаться все больше и больше проблем. Фото: Максим Ли

Вот и подошел к концу седьмой сезон шоу «Ледниковый период». Впереди — финал. И пока весь интернет судачит о победе Ольги Кузьминой и Александра Энберта, самое интересное происходит за пределами проекта.

Бузова перенесла инсульт сестры на коньках

К окончанию проекта у одной из его участниц, Ольги Бузовой, стало обнаруживаться все больше и больше проблем. То трещины в ребрах, то несправедливые оценки, то косточка в ноге натирает. На днях стало известно, что ТНТ убирает из эфира проект «Дом-2», который взрастил Ольгу, а еще плитка в новом доме обойдется телеведущей в 15 миллионов рублей. Казалось бы, удивлять подписчиков и зрителей «Ледникового периода», переживающим за Бузову, нечем. Но тут всплыло сокровенное. Оказывается, родная сестра звезды Анна перенесла инсульт. При чем тут Ольга? Она, разумеется, сильно переживала. Что не могло не сказаться на выступлениях в ледовом шоу.

- Мы были на льду, когда мне сообщили, - призналась ведущая в эфире Первого канала. - И, конечно, было сложно. Последние две недели... Я вот смотрю на то, как мы катаемся: как это красиво. Но меня можно было просто выносить. Физически и эмоционально я была на таком истощении. Я — артист. Могу позволить себе не выйти только в одном случае. Сами понимаете, в каком. Поэтому я выходила, и не только на лед. В каждом кадре с улыбкой. А внутри — боль. Но я не могла позволить себе, чтобы Аня видела, что и я сломлена. До последнего каталась для нее.

Ягудин собрался в церковь. Фото: Максим Ли

Загитова преодолевает страхи

Еще одна широко обсуждаемая фигура «Ледникового периода» - ведущая Алина Загитова — тоже сделала признание. Оказывается, немногословие и местами скованность 18-летней девушки связано с ее воспитанием и интеллигентностью. Олимпийская чемпионка в буквальном смысле опасалась сболтнуть лишнего.

— Я очень волновалось, — объяснилась Загитова в эфире программы «Сегодня вечером». — Во-первых, я впервые выступала в роли ведущей. Во-вторых, столько людей, которых я боялась обидеть, что-то не так сказать. И я очень рада, что все эти люди меня поддержали. Потом стало легче. Когда стартовал «Ледниковый период», мне было четыре года. Поэтому Татьяна Навка, выигрывавшая еще самое первое шоу, для меня как крестная мать, а Ягудин (соведущий Алины — Авт.) исключительно Алексей Константинович.

Ягудин собрался в церковь

Кстати, об Алексее Константиновиче. В интервью журналу «Телепрограмма» Ягудин объяснял свои отношения с верой: «Я крещеный в детстве, как и все мы. Неосознанно. Я не считаю, что важно об этом сообщать, просто меня часто поздравляют с церковными праздниками, поэтому я расставил все точки: атеист. Никого не призываю становиться таким же. Это личное дело каждого. Просто и меня не стоит затягивать туда, куда мне не хочется. Это мое право. Ни один человек не живет без веры, это понятно. Я верю в человеческий труд. Если ты хочешь что-то изменить, не стоит ждать манны небесной — возьми и сделай сам, попробуй изменить, а потом уже посмотрим, получится или нет».

А теперь ведущий «Ледникового периода» вдруг собрался креститься осознанно. На такой шаг его подтолкнули коллеги по проекту — хореограф Илья Авербух и Лиза Арзамасова, принимавшая до этого участие в шоу. Пара оформила отношения в загсе, что повергло Ягудина в шок!

- Как так-то? - прокомментировал ведущий событие. - Что? Где? Кто? Когда? Я пойду в церковь креститься (множество смайликов).