Семейная бесплатная гостиница в ДРКБ - Дом Роналда Макдоналда

- Ну, что, пошли теперь в домик? – спрашивает мама уставшего ребенка.

Тот светлеет лицом и кивает в знак согласия, протискивает ручонку в мамину руку. Так и идут вместе. Он немножечко «на прицепе». Возвращаются после трудного лечения во временное свое пристанище, которое ласково меж собой здесь все так и называют – «домик». В этом слове – и благодарность, и детское желание спрятаться и почувствовать себя в безопасности. Все так и есть: в тех стенах можно вспомнить о нормальной жизни, отдохнуть от больничных палат и переключиться на что-то гораздо более жизнерадостное и веселое, чем химиотерапия. Наконец, просто побыть в тишине наедине с мамой и папой.

«Дом Роналда Макдоналда» — это бесплатная семейная гостиница на территории Детской республиканской клинической больницы в Казани, где дети могут жить вместе с семьей, пока проходят стационарное лечение. Построивший гостиницу Фонд «Дом Роналда Макдоналда» постарался сделать ее максимально похожей на настоящий дом вдали от дома для тех, кто вынужден здесь проживать. «Дом Роналда Макдоналда» в Казани существует с 2013 года и ежегодно способен принять до 600 семей.

Отель «пять звезд» и «волшебная комната»

- Мы лечимся уже два года, то приезжаем, то уезжаем, - рассказывает свою историю Марина Владимировна Л. – Сыну Мирону сейчас 7 лет. У него опухоль головного мозга – злокачественная и агрессивная. Для детей с такой онкологией мука находиться в больнице, потому что они крайне уязвимы к звукам. И, если рядом кто-то плачет, сын зажимает руками уши – настолько ему непереносимо. Сами врачи предложили нам пожить в «домике» на время «химии». И это стало для нас счастьем. Чтобы сюда попасть, мне ничего не пришлось делать. Это тоже удивительно и приятно.

В гостинице их встретили очень радушно. Сама гостиница, по словам мамы Марины, как пятизвездочный отель, с прекрасным современным интерьером, красивой, удобной мебелью и всем необходимым для нормальной жизни. Для каждой семьи – номер с отдельным санузлом. Есть возможность самим готовить на отлично оборудованной кухне, где можно найти любую бытовую технику. У каждой семьи – свой набор посуды, хоть и минимальный, но достаточный. Везде – в коридорах, прачечной, игровых комнатах, бильярдной – изумительные порядок и чистота, которые поддерживают и мамочки, и сотрудники домика вместе. «Синие тряпочки» - для одних целей, «красные» - для других…Субботники проводят. Окна моют. Так у них заведено.

Во время пандемии Дом открыл двери тем, кто был на передовом крае борьбы с вирусом – врачам. В результате медицинские работники смогли больше отдыхать, не тратя время на дорогу домой, а кроме того, обезопасить своих родных. А после окончания карантина семьи вновь вернулись в Домик.

- Когда мы впервые сюда пришли, - продолжает рассказ мама Мирона, - сына сразу проводили в «волшебную» комнату, где он выбрал себе в подарок игрушку. Вы даже не представляете, как сразу изменилось наше настроение! Мы оба повеселели. А мальчик мой теперь при любом удобном случае стремится в игровую. Даже когда ему лихо, и он не может играть, он просится туда со словами «я просто на диванчике посижу». Видимо, ему легче от одной только домашней обстановки.

Увы, никто не застрахован от болезней и бед. В семье Натальи Николаевны И. тоже никто не ожидал, что всегда активный, очень спортивный одиннадцатилетний Иван вдруг так тяжело заболеет.

- Мы здесь всего месяц, - делится мама Вани. – Никак не ожидали оказаться в больнице. Но что делать…Многие люди годы проводят на лечении в стационарах, находясь все время на виду у всех, на больничной койке, на больничном питании, от которого дети часто, в конце концов, совсем отказываются…Поэтому пожить в «домике» - подальше от посторонних глаз, в комфортных бытовых условиях с возможностью быть вместе с ребенком и самим готовить еду - это огромный плюс! Дети и кушают совсем по-другому, и на поправку идут быстрее. Намного проще переносится и болезнь, и лечение. Совсем другое настроение. Спасибо и волонтерам – они регулярно, раз в неделю, проводят для ребят мастер-классы и ежемесячно - Дни именинника. Жизнь, несмотря ни на что, продолжается…

Иван с мамой

Фонд поможет неравнодушным

В настоящий момент достигнута договоренность о строительстве подобного «Дома» в Москве, на территории больницы им. Башляевой. Да, это всего лишь второй проект такого рода, но их наверняка будет больше. А многолетний опыт Фонда «Дом Роналда Макдоналда», накопленный годами, смогут использовать все неравнодушные люди в любом регионе России, если захотят построить подобный «дом вдали от дома» - Фонд поможет.