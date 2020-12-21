Поколение Z: У нас дома «завелись» иные

Нет оснований утверждать, что по уровню освоения современных информационных технологий «поколение Z» как-то отличается от поколения своих родителей и учителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее - иль пусто, иль темно…» написал поэт почти 200 лет назад. Написал, между прочим, в возрасте 24 лет. Вроде молодой еще человек – а уже туда же. Мол, новое поколение, не в пример нынешнему, образованному и порядочному, ничем не интересуется, ему скучно и живет оно за счет родителей и потому нет у него никаких перспектив.

И мы, вслед за Михал Юричем, продолжаем, глядя с прищуром на копошащуюся молодежь, начинать: «Вот в наше-то время…»

Да я сам недавно поймал себя на том, что в компании друзей завел все ту же волынку (даром, что занимаюсь образовательными проектами): «Да они ничего не знают. Без навигатора в гаджете даже на своей улице заблудятся…»

Жуть…

Хотя…

А, может, и нет. Мы, взрослые, действительно, зачастую не можем понять нынешних 15-20 летних. И принять. Потому что они не такие, как мы. Между предыдущими поколениями разрыв в традициях, в отношении к окружающей действительности был не таким уж большим. Потому что реальность менялась не так быстро и принципиально. А с этими?

Вот идет она по улице, уткнувшись в смартфон, и как дорогу находит, как не спотыкается, как ухитряется людей обходить? Мне не понятно. Может, кроме зрения, которое все в экране, появился какой-то локатор?

А если серьезно: целые институты – психологи, социологи, философы пытаются разгадать феномен «Поколения Z» (родившиеся между серединой 90-х и началом следующего века). Кто они? И, главное, что нам ждать от них, когда они войдут в жизнь, займут ключевые посты и будут командовать нашей, к тому времени предпенсионной и пенсионной жизнью?

Институт образования НИУ «Высшая школа экономики» в прошлом году умудрился издать аналитический ответ, названный бесхитростно «Мифы и «Поколении Z». Почему мифы? Потому что разговоров-то много («печально я гляжу…»), а что на самом деле – пойди разбери. Как сосредоточенно заметил в эфире Радио «КП» ведущий эксперт этого института Алексей Обухов: в поколении есть совершенно разные люди и обобщать какие-то черты сложно.

Тем не менее я, ссылаясь все же на «Мифы…», попробую процитировать то, что накопали ученые.

Исследование 2017 года, «iGen»:

- Они более осторожны, больше ценят жизнь. Не участвуют в вечеринках, употребляют меньше алкоголя, менее склонны к раннему сексу и беременностям, реже убивают друг друга.

- Психологически незрелые, инфантильные, не готовы к взрослой жизни.

- Меньше вовлечены в отношения со сверстниками, как дружеские, так и романтические.

Исследование 2001 года «Цифровые аборигены»:

- Специфика работы мозга: высокая скорость, интерактивность (требуется немедленный ответ на любое действие), хорошо играют в игры, но не могут читать книги.

- «Гипертекстовое мышление» как параллельная переработка информации вместо последовательной. Многозадачность.

- Развитое пространственное мышление, способность к индуктивному мышлению (от наблюдений — к гипотезам и знаниям), но сниженная способность к рефлексии и критическому мышлению.

Исследование 2015 года «Поколение Z»:

- Находятся под влиянием родителей и ровесников

- Открыты новому и ответственны

- Стремятся к успеху

- Обучаются самостоятельно

- Боятся «застрять» на не приносящей радости работе

Исследование онлайн-ресурса «МЕЛ» (год не указан):

- Гордость тем, что он ребенок

- Поиск выгоды из дружбы с родителями

- Социализация через социальные сети

- Постоянное желание развлекаться

- Некритичное отношение к информации

- Страх перед свободой выбора

Исследование Сбербанка, 2017 год:

- Воспринимают только краткую и наглядную информацию

- Взрослые не являются абсолютным авторитетом

- Отсутствие навыков решения проблем реальной жизни из-за гиперопеки родителей

- Не могут без социального взаимодействия: не любят и не могут быть одни

- Однородны: тотальное следование рекомендациям онлайн-СМИ, отсутствие ярко выраженных субкультур

- Установка на поиск своего пути, гедонизм, индивидуализм и самосовершенствование

В общем, нет согласия в исследователях. Но все же одно общее они выделяют: «Родились с кнопкой в руке. Обращаются с цифровыми технологиями лучше любого взрослого. И это то, что нынче на самом деле беспокоит любого вдумчивого родителя. Кнопка в руке – результат прогресса. И вот что хочется понять: с этой кнопкой они глупее предыдущих поколений (раз все разжевано и разложено в интернете)? Они умнее – потому что им не нужно тратить больших усилий, чтобы добывать знания? Они циничнее – им с младых ногтей, несмотря на все системы родительского контроля, доступна криминальная, порнографическая и прочая нехорошая информация, к которой у прежних поколений доступ был весьма ограничен?

Другие

Вот к какому выводу мы пришли с Алексеем Обуховым и семейным психологом Анной Девятка в эфире Радио «КП».

1. Умение нажимать на кнопку – еще не обладание цифровыми технологиями.

Мы сами выстроили миф про поколение, которым легко даются новые технологии. Но умение найти нужную кнопку (а даже малыш, который еще плохо говорит, легко на смартфоне находит иконку включения мультиков) – это еще не великие IT-способности. Напротив – дружественный интерфейс, который позволяет быстро найти нужную закладку, ориентируясь на картинки, ничего общего с цифровой грамотностью не имеет.

И зависание в соцсетях - тоже. И серфинг в интернете – тоже. В новом поколении столько же продвинутых технарей и столько же нелюбящих математику гуманитариев, сколько и в предыдущих.

Многое показал нынешний год, когда оказалось, что 50-летним учителям пришлось учить своих «продвинутых» деток пользоваться онлайн ресурсами, заполнять формы в интернете и настраивать беспроводную сеть. Это оказалось сложнее, чем сидеть в Тик Токе.

И, кстати, еще один миф – о «непродвинутых взрослых». Массовое появление компьютеров приходится на 90-е годы, когда нынешним 50—летним было около 30 (плюс/минус). И многие учителя, вузовские преподаватели среднего возраста на ты с компьютерами и мобильниками дольше, чем возраст представителей «Поколения Z».

2. От того, что у нынешних ребят иной источник получения информации или – вернее - таких источников сотни тысяч, они не становятся более продвинутыми. Напротив, они оказываются менее защищенными. От влияния того же потока информации, от опасного контента, который умело маскируют его создатели с тем, чтобы он пробился к детям.

В этом смысле «ребенок с гаджетом» скорее нуждается в помощи и опеке. И родителям нужно больше внимания уделять выстраиванию отношений с сыном или дочерью, учить критическому мышлению и оберегать от опасностей.

- В моем детстве в нашем дворе было не меньше грязи, - заметил Алексей Обухов. – Но мы гуляли во дворе, потому что родители научили нас отличать что такое хорошо, а что такое плохо.

Вот этому папам и мамам нужно учить и нынешних ребят. Но, скорее, в более раннем возрасте, потому что гаджет появляется у детишек раньше, чем у их родителей появлялась возможность гулять во дворе без присмотра старших, подчеркнула Анна Девятка.

3. Так все-таки умнее нас или дурнее будет выросшее «существо с мобильным»? Тут вопросов два: какой критерий «умности»? И как сравнивать?

Понятно, что «поколение Z», повзрослев, будет более умело ориентироваться в потоке информации, быстрее ее «обрабатывать». Но это вряд ли скажется на качестве самой жизни.

Вопрос не в информации а в том, какие ценностные ориентиры будут в них? И тут опять вы возвращаемся к родителям. То, что детишки с младых ногтей играют в телефонах, не снимает с пап и мам ответственности из развивать, учить, вкладывать в голову правильные ценности. Напротив, ответственность повышается. Не нужно настороженно относится к своим детям только потому, что мы в своем детстве играли с железными конструкторами и шили платья куклам, а они строят города на экране. Нужно учиться самим взаимодействовать с «зетами». И все будет хорошо.

Да, они «иные», но они – не чужие, они наши «иные».

Кстати

«В их жизни повышена роль социальных сетей»

Цитирую из доклада «Мифы поколения Z»:

Убежденность многих родителей в том, что способность их детей в возрасте 1−2 лет включить планшет и найти в нем то или иное приложение свидетельствует о высоком уровне владения современными информационными технологиями, не совсем соответствует действительности.

Нет оснований утверждать, что по уровню освоения современных информационных технологий «поколение Z» как-то отличается от поколения своих родителей и учителей.

Специфика поколения в том, что в их жизни повышены роли социальных сетей и виртуального общения. Однако исследования показывают, что онлайн-общение не слишком радикально отличается от оффлайнового по своим функциям и роли в развитии личности подростка.

Многие специфические особенности, приписываемые современным подросткам, не учитывают естественной динамики развития личности.

В общем, особых поводов «печально глядеть на новое поколение» нет.

Прошу родителей не волноваться.

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