Путин назначил 104 человека в новый Госсовет

Президент подписал указ по итогам поправок в Конституцию Фото: REUTERS

Владимир Путин после голосования по поправок в Конституцию утвердил новый состав Государственного совета, в который вошли 104 человека. Среди них премьер Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко, лидеры думских фракций, главы регионов, полпреды президента в федеральных округах, представители администрации главы государства, руководители РСПП и ФНПР, в Госсовет включены несколько глав муниципальных образований. При этом подавляющее большинство входили и в предыдущий состав Государственного совета.

- Современный Госсовет существенно отличается от всех своих предшественников и по составу, и по функциям, и по реальным возможностям, - сказал помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин. – В новом формате он будет выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти.

В новом составе 18 комиссий по социально-экономическому развитию. Председателем комиссии по госуправлению мэра Москвы Сергея Собянина, по здравоохранению — губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, по координации и оценке работы органов власти — замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, по согласованию органов работы публичной власти — главу администрации президента Антона Вайно.