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Выгодная партия: стало известно, сколько зарабатывают Илья Авербух и Лиза Арзамасова

Несмотря на миллионные гонорары тренера, судебные приставы за долги арестовали его джип
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Авербух для своей молодой супруги - выгодная партия: успешный, востребованный, узнаваемый зрителем

Авербух для своей молодой супруги - выгодная партия: успешный, востребованный, узнаваемый зрителем

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Отношения, в которые мало кто верил из-за приличной разницы в возрасте, все-таки привели пару в ЗАГС: накануне счастливая жена сама рассекретила свадебную церемонию. Лизе Арзамасовой - 25, Илье Авербуху на днях исполнилось 47. Злые языки шептались, что избранник годится юной невесте в отцы, но возможно, в этом и есть одно из главных его достоинств. Арзамасова рано потеряла папу - он разбился в аварии, когда дочь была ещё подростком, и с тех пор нуждалась в надёжном мужском плече.

Авербух для своей молодой супруги - выгодная партия: успешный, востребованный, узнаваемый зрителем. Чего только стоит один его «Ледниковый период», порвавший рейтинги этого телесезона: тренер поставил на коньки и Бузову, и Тодоренко, и ее мужа Влада Топалова...

Как выяснил сайт kp.ru, Илья Авербух - довольно успешный бизнесмен. Как индивидуальный предприниматель, например, он не раз становился исполнителем госзаказов (как правило, речь идёт о ледовых шоу), официально заработав на них почти 5,5 млн рублей. Кроме того, Авербух является учредителем трёх компаний, которые занимаются организацией спортивных и зрелищно-развлекательных мероприятий. Самая успешная из них - ООО «ММГ Скейтинг» в прошлом году показала рекордную по собственным меркам выручку в 764 миллиона рублей, правда, чистая прибыль по документам составила только 12 миллионов. «ММГ Скейтинг» - лидер по числу госконтрактов среди всех организаций тренера: на них компания заработала более 45 миллионов. Большинство заказов крупные: от 4 до 5 миллионов рублей.

Отношения, в которые мало кто верил из-за приличной разницы в возрасте, все-таки привели пару в ЗАГС

Отношения, в которые мало кто верил из-за приличной разницы в возрасте, все-таки привели пару в ЗАГС

Ещё одна организация Авербуха - «Союз мастеров спорта» за прошлый год принесла 3 миллиона чистой прибыли. Единственное предприятие, которое ушло в минус - именной продюсерский центр: его годовые убытки, согласно отчетам, составили 2,3 млн рублей.

При этом, несмотря на хорошие заработки, Илья Авербух оказался в «чёрном списке» судебных приставов. Как выяснилось, из-за долга, сумма которого не разглашается, стражи порядка два месяца назад даже арестовали тренерский джип «Ленд Ровер». До выплаты задолженности с машиной нельзя совершать так называемые «регистрационные действия» - дарить, продавать и прочее, чтобы в крайнем случае приставы-исполнители могли пустить имущество с молотка. Не исключено, что долг Авербуха - это какой-то неоплаченный штраф за нарушение ПДД. Судя по данным из открытых источников, Илья не самый осторожный водитель: он накатал 99 штрафов на сумму 119 тысяч рублей, но надо отдать должное - большинство из них оплатил сразу. Согласно базе УФССП, у Авербуха числится лишь один неоплаченный штраф на сумму 7 тысяч рублей. А вот налоги у тренера уплачены в полном объёме: у ФНС к нему претензий нет.

Несмотря на миллионные гонорары тренера, судебные приставы за долги арестовали его джип

Несмотря на миллионные гонорары тренера, судебные приставы за долги арестовали его джип

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Сколько получает молодая жена

После роли Галины Сергеевны в популярном сериале «Папины дочки» у Лизы Арзамасовой не было столь же ярких и заметных ролей. Сейчас актриса больше увлечена театром, хотя игра на сцене оплачивается куда скромнее, чем в кадре. Так, например, 16 декабря Лиза заключила контракт с Театром Наций: за роль в спектакле «Зимние заметки о летних впечатлениях» она получит 44 тысячи рублей.

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