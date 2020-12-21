Том Круз обматерил съемочную группу фильма «Миссия невыполнима-7». Его поддержал Джордж Клуни

Главный трюкач Голливуда, вечно молодой 58-летний Том Круз, оказывается, умеет ругаться. И даже матом! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный трюкач Голливуда, вечно молодой 58-летний Том Круз, оказывается, умеет ругаться. И даже матом!

Газета Sun опубликовала (а более авторитетное издание Variety верифицировало) аудиозапись, сделанную якобы на съемках седьмой части франшизы «Миссия невыполнима», на которой голос Тома Круза кроет на чем свет стоит коллег по площадке.

- Я разговариваю по телефону с каждой долбаной студией по ночам, страховыми компаниями, продюсерами, и они смотрят на нас и ориентируются нас, занимаясь своими фильмами, - кричит актер. Мы создаем тысячи рабочих мест, вы, ублюдки. Я больше не хочу это видеть. Никогда! Можете сами сказать об этом людям, которые лишаются своих долбаных домов из-за остановки индустрии. Но это не поможет им накрыть на стол или оплатить учебу в колледже. Вот с чем я засыпаю каждую ночь — с мыслями о будущем этой долбанной индустрии! Так что простите, но я не приму ваших извинений. Я сказал вам и теперь хочу, чтобы вы этого не делали, либо вы вылетите отсюда. Мы не закрываем долбаный фильм. Понятно? Увижу ещё раз — ты вылетишь на *** отсюда. Ясно? Вам понятно, чего я хочу? Вы понимаете ответственность, которая лежит на вас? Я взываю к вашей осознанности. Если вы не можете быть разумными и я не могу понять вашей логики, то вы уволены. Все. Я верю, что вы будете здесь.

Причина пламенного спича — двое сотрудников, оказавшихся очень близко друг к другу и режиссерскому монитору. Они нарушили социальную дистанцию, что взбесило Круза, отвечающего за проект и как продюсер.

Фильм начали снимать в Италии в феврале текущего года, но после пика первой волны коронавируса работу заморозили на 40 дней. Теперь работа над картиной продолжилась в Великобритании (в которой, кстати, на днях обнаружили новый штамм covid-19).

Реакция на ярость Тома Круза неоднозначная. Одни считают, что охрана здоровья и дисциплина — единственный способ удержать мир от сползания в эпидемию. Другие уверены, что актер перегнул и проявил излишки звездной болезни. Коллеги в целом поддержали Тома.

— То, как повел себя Круз — просто не в моем стиле, могу только предполагать, как отреагировал бы я, — сказал Джордж Клуни. — К тому же мы не знаем всех обстоятельств. Может быть, его коллеги уже десять раз нарушали правила до этого. В данной ситуации он несет за всех ответственность, так что он абсолютно прав. Если производство фильма встанет, многие потеряют работу. Люди должны понимать это и нести ответственность.

А еще есть версия, что это постановка ради пиара и положительного имиджа фильма, во время съемок которого все так сильно переживают за здоровье. Несмотря на разные слухи, пять членов съемочной команды «Миссии» после скандала с воплями звезды уволились. Сам Круз взял отпуск и улетел в Майами на неделю — провести время с сыном Коннором.

Фото: www.youtube.com

Том, кстати, носит маску с угольным фильтром Jupiter Gear за четырнадцать баксов (чуть более тысячи рублей) — в ней он появляется на улице и, к примеру, посетил премьеру «Довода» Кристофера Нолана.

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Актер вышел из себя потому, что члены бригады стояли слишком близко друг к другу и нарушали ограничительные меры (подробности).