Норвежского лыжника приговорили к 7 месяцам тюрьмы. Он ехал 200 км/ч, а дома хранил кокаин

Петтер Нортуг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

34-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг получил приговор в семь месяцев заключения после судебного разбирательства, которое продолжалось несколько месяцев. Двукратный олимпийский чемпион 2010 года был обвинен в нарушении правил дорожного движения и хранении наркотиков у себя дома. Но даже когда Нортуг выйдет на свободу, то не сможет передвигаться на авто - суд пожизненно лишил его водительских прав. Однако по существующей в Норвегии практике он сможет вновь подать прошение на права через пять лет.

В августе этого года Нортуга остановила полиция остановила его на участке трассы, где он превысил скорость в два раза. При разрешенных 80 км в час он гнал больше 200! Да еще и пользовался телефоном в это время, снимая, как ускоряется по трассе.

Когда Петтер на своем обгонял авто на дороге, то отпускал отборный норвежский мат в адрес тех, кто оставался позади. 13 августа стали известны результаты официального анализа полиции - в его крови не нашли алкоголя или же наркотиков. И полиция сняла с него обвинения в том, что он в момент нарушения ПДД находился под воздействием одурманивающих веществ.

Заседание суда проходило по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. И в назначенное время лыжник вышел на связь. Когда же обвинение стало разбираться в обстоятельствах, то оказалось, что за шустрым лыжником шлейф проступков.

10 августа он проехал со скоростью 203 километра в час при ограничении в 80. 12 августа - 204 километра в час при таком же ограничении. На следующий день - 221 на одной трассе, а на другом участке - 168 при ограничении в те же 80.

Однако позднее уже сам Нортуг признался - в его доме обнаружили небольшое количество наркотиков. Это был кокаин. С той поры дела у норвежского лыжника стали еще хуже. И вот - приговор, ему дали семь месяцев тюремного заключения, сообщает NRK.

Напомним, что Петер Нортуг на Олимпиаде 2010 года два раза выигрывал золотую медаль, победив в командном спринте и гонке на 50 километров классическим стилем. Более того, в эстафете на тех же Играх он был вторым, а в личном спринте - третьим. На чемпионатах мира он побеждал в разные годы 13 раз. В 2018 году он официально объявил о завершении своей спортивной карьеры.