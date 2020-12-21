Цель «Роснефти» - до 2035 года кардинально сократить выбросы парниковых газов

За ближайшие 15 лет «Роснефть» планирует предотвратить выбросы парниковых газов на 20 млн т CO2-эквивалента, сократить выбросы при добыче нефти и газа на 30%, достичь интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и свести к нулю сжигание попутного газа. Такие задачи стоят в «Плане по углеродному менеджменту до 2035 года», принятом советом директоров компании.

«Роснефть» занимает уникальную позицию в поставках углеводородов с низким углеродным следом для удовлетворения растущего мирового спроса на энергоресурсы, -отметил председатель правления, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. - Будучи одним из лидеров мировой энергетики, располагая обширной и эффективной ресурсной базой и занимая стратегическое положение на мировом рынке углеводородов, Компания ставит цель к 2035 году снизить выбросы парниковых газов и производить больше энергии с меньшим воздействием на климат и окружающую среду».

Документ готовился в течение нескольких месяцев и учитывает позицию ключевых акционеров. Напомним, предприятие уделяет большое внимание охране здоровья, окружающей среды и промышленной безопасности. и содействует выполнению ряда принятых Россией обязательств по Парижскому соглашению.

Ещё одним направлением станет оптимизация выбросов со стороны электрогенерации, включая проработку возможностей по замещению электроэнергии традиционных ТЭЦ на электроэнергию, выработанную с использованием низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии.

В компании планируют снизить выбросы метана, поскольку этот газ с многократно более высоким потенциалом воздействия на климат, чем углекислый газ. С 2019 года компания развивает программу усовершенствования производственных процессов и инициатив по сокращению выбросов метана. Расширение этой программы, а также внедрение беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов и других инновационных технологий способствует снижению объемов выбросов метана до менее 0,25%.

«Понимая необходимость снижать также и выбросы от использования продукции Компании, мы продолжаем реализацию существующей программы ввода автозаправочных станций с компримированным природным газом, а также рассматриваем проекты производства новых экологических чистых видов топлива, таких как водород, биотопливо и экологичное авиатопливо», - отмечается в пресс-релизе компании.

Кроме того, компания снижает углеродный след предприятия благодаря высаживанию более 1 млн деревьев ежегодно. Причем, компания не ограничивается целями на 2035 год и продолжит поиск дополнительных возможностей по достижению чистой углеродной нейтральности в перспективе до 2050 года.